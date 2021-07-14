Вера Никифорова: Вакцина не дает 100% защиты от заболевания, но…

ставит 100% защиты от ее тяжелых форм

Всё новое люди воспринимают с настороженностью. И это вполне резонно. Так же произошло с вакциной от коронавирусной инфекции. Еще больше недоверия возникло после ужесточения мер со стороны властей за отказ вакцинироваться.

Чтобы развеять сомнения и страхи населения, заместитель главного врача ГАУ РС(Я) «Республиканская клиническая больница №3» и народный депутат от «Справедливой России — За правду» Вера Никифорова проводит лекции и просветительские беседы с коллективами организаций.

«С начала вакцинации где я только не побывала, — делится Вера Никифорова. — Выступала в Сахатеатре, в Министерстве культуры, в городских школах, в Федеральной налоговой службе, в Азиатско-Тихоокеанском банке, в Сбербанке, участвовала в телевизионной передаче на «НВК Саха», на радио «ТЭТИМ», давала интервью в газетах «Кыым хаhыат», «Улус Медиа» и «Ил Тумэн». К сожалению, без вакцинации мы не сможем победить этот вирус. И это нужно донести до людей. По сравнению с прошлым годом стали чаще болеть дети и беременные женщины. Граждане отказываются от добровольной вакцинации прежде всего из-за недоверия к властям. Считаю, что такое недоверие вызвано отсутствием просветительской работы среди граждан о необходимости и важности вакцинации при пандемии».

Делимся наиболее актуальными вопросами, которые чаще всего задавали участники встреч.

Что делать. если поднялась температура после вакцинации?

Если температура поднялась до 38 градусов и выше, я советую сбить её парацетамолом. Если температура не сбивается, вызывайте скорую.

Влияет ли вакцина на детородную функцию?

Нет, не влияет. Вакцины просто не содержат тех компонентов, которые хоть как-либо влияли бы на половую и эндокринную системы человека.

Почему коронавирусная инфекция в легких выявляется не сразу?

Этот вирус поражает дыхательную и кровеносную системы. А в легких нет нервных окончаний. Поэтому у пожилых людей и детей часто встречается только легкий кашель, пропадает аппетит. У пациентов возникает чувство тяжести и нехватка воздуха. Это происходит из-за того, что легочная ткань утрачивает эластичность и уменьшается обогащение крови кислородом. Процент поражения легких измеряется приблизительно. И его устанавливает врач лучевой диагностики только на основании КТ.

Зачем носить маску после прививки?

Полностью отказываться от индивидуальной защиты не стоит. Вакцина не дает стопроцентной защиты от заболевания, но ставит стопроцентную защиту от ее тяжелых форм.