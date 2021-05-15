Вера Никифорова: Темперамент передается по наследству, а характер формируется в семье

В Международный день семьи героиня нашей статьи мама троих детей, бабушка четверых внуков и любимая жена Вера Никифорова. А ещё она заместитель главного врача по медицинской части Республиканской клинической больницы №3 и депутат «Ил Тумэн» от фракции «Справедливая Россия». Бесспорно, Вера — яркий образец успешной женщины в обществе, у которой и дома, и на работе всё ладится. В чём же её секрет?

— У нас с мужем медовая годовщина, 32 года как мы вместе. Считаю, что самый сложный период для любой семьи — первые пять лет, — рассказывает Вера Никифорова. — Когда спадают «розовые» очки в ходе налаживания семейного быта, когда идёт притирка характеров. За все эти годы мы, как, впрочем, и большинство, пережили многое. Я думаю, что секрет нашей семьи — в умении идти навстречу друг другу. Не потому, что он муж или я его жена, а потому что уважаем и любим.

В первое время супруг хотел видеть во мне образец классической жены, которая варит борщи и печет пирожки, стирается, убирается, целый день дома. Однако принял ещё до брака моё желание учиться и работать, а потом поддержал. Пока я 24/7 пропадала в больнице и постоянно развивалась, получая новые знания, родные прикрывали тыл. Муж возил детей в садик, потом в школу, а любимая мама встречала нас вкусным ужином.

Кстати, с рождением внуков наша семья еще больше укрепилась. Внуки – это совсем другое чувство. Волнений и переживаний куда больше! Не переживала так за детей (смеется). Бабушки, думаю, меня поймут. Сейчас воскресенье полностью посвящаю семье. Мы с мужем ничего не планируем в этот день, полностью освобождаемся от рабочих хлопот. Ездим с ними в кино, на природу, вместе с детьми собираемся за одним большим столом.

— С прошлого года много разводов. Как вы к этому относитесь?

— Я всегда хотела полную семью. В пятилетнем возрасте потеряла отца. Видела, как мама работает не покладая рук. Чтобы не сидеть у неё на шее, все годы учёбы в медучилище проработала уборщицей. По вечерам после учебы бежала мыть полы. Сейчас своим коллегам, детям и студентам говорю, что у человека должна быть цельная семья, надежный тыл. Если хочешь идти быстро — иди один. Если хочешь идти далеко — идите вместе.

— Что посоветуете молодым парам?

— Семейные разборки в любом случае будут. Особенно в семьях, где сошлись два эмоциональных человека. Тут главное кому-то первым идти на встречу и признать свою ошибку.

— Ваше мнение про женский феминизм.

— Как моя мама говорит, что у меня с детства своё мнение. Как я сказала, так и будет. Иду всегда к своей намеченной цели. В восьмом классе решила, что поступлю в медицинское училище. Мама была против, доводом служил мой юный возраст. Тем не менее, мой выбор поддержала. После восьмого класса поступила в Якутское медицинское училище, и полностью посвятила свою жизнь медицине. Маму зовут Марфа Иннокентьевна Романова. Как же я бесконечно благодарна ей за то, что она сделала для меня! Мама стала моей самой близкой и незаменимой подругой. Она и сейчас остается для меня таким человеком.

В моей семье главный дома муж Николай. Я всегда говорю, что мне не нравится, высказываю свое мнение и пожелание, но за супругом — последнее слово. Когда решила стать депутатом, первым делом конечно же я посоветовалась с мужем. Всё же это дополнительная нагрузка и нужно время. Муж поддержал, а вот мама беспокоилась, смогу ли я со всем справиться. Для родителей мы всегда маленькие (улыбается).

— И не пожалели?

— Нет, ни в коем случае. Работая в государственном учреждении и в частной клинике, встречалась с такими проблемами, которые не решить обычному человеку. Тут нужно менять на законодательном уровне. Я понимаю сложности и интересы своих коллег и, как депутат, продвигаю их.

— Поговорим про детей и образование. Какие у вас методы?

— К каждому подходила индивидуально. В школьные годы я не требовала, чтобы они были отличниками. Самое главное, говорила, не отметки, а качество знаний. То, что дает школа, это основная база для начинаний. При выборе профессии не вмешивалась, кроме одно-единственного исключения. Просила не выбирать медицину. Не мне ли знать, каково это быть медиком. Однако двое пошли по моим стопам. Старшая закончила медицинский колледж с красным дипломом, сейчас учится в медицинском институте. Сын работает рентгенолаборантом.

Приручила с детства считать деньги. Давала на карманные расходы, и в конце недели они предоставляли финансовый отчет. При покупке действовало золотое правило: «Прежде чем купить что-то, прошу подумать, вещь первой необходимости или нет?» До сих пор ему придерживаются. Может поэтому в студенческие годы они одновременно учились и работали. С детства любят трудиться. Сейчас вот внуков приобщаю к труду и счету (улыбается).

— Сейчас в обществе будоражит тема жестокости. Откуда она берется?

— Ничего не бывает на пустом месте. Считаю, что приступ жестокости — это результат накопления неприятностей и даже мелких неприятностей с последующим срывом. На человека влияет множество малозаметных на первый взгляд последствий (бытовые ссоры, стрессы на работе, дома, давка в общественном транспорте, пробки и т.д). Развитию жестокости способствует и виртуальное общение. При таком общении в сети собеседники хуже понимают настроение и намерения друг друга. Не всегда могут понять, где опасность, как правильно отреагировать на действия собеседника — все это по отдельности можно пережить, но в целом напряжение все же накапливается. Я согласна с тем, что темперамент передается по наследству, а характер формируется в семье. Характер не передается на генном уровне. А вот процент наследуемости темперамента по результатам исследований составляет 30-60%. Всё потому, что темперамент формируется на основе генотипов. Когда мы говорим «папин характер» или «вся в бабушку», то речь идёт именно о темпераменте.

— Есть у вас любимое хобби?

— Раньше увлекалась вязанием, вышивкой. Вплоть до костюмов могла с легкостью связать. Любила фотографировать, ловить интересные кадры. Сейчас больше читаю.

— А как же готовка?

— Честно, не люблю готовить, но воскресенье – это святое дело. Предпочитаю простые и вкусные рецепты. Внуки помладше часто просят хворост, постарше – морковный салат. Для хвороста беру 3 яйца, щепотка соли, гашеный уксусом 1/3 соду, 1 банку сгущенки, мука. Все замешиваю и жарю на растительном масле. Несмотря на пышность теста, хворост получается хрустящим. А для морковного салата необходимо тертые две морковки среднего размера, 2 чеснока и столовая ложка майонеза.

В остальное время чаще готовит муж. Кстати, очень вкусно. У нас дома принято, что кто первый приходит, тот и готовит.

— Благодарю за интересное интервью! Ещё раз поздравляю вас и вашу семью с праздником!