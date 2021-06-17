Вера Никифорова призвала горожан помогать пункту передержки кто чем может

Дарить свою заботу и любовь братьям нашим меньшим не только можно, но и нужно. Тема безнадзорных собак в Якутске, к сожалению, до сих пор остается актуальной. Пока люди будут безответственно относиться к домашним питомцам, забирая с теплого бока мамы пушистый комочек и потом забывая его позже, подросшего, на даче, вопрос бездомных животных будет открыт. А пока оставленные живые «игрушки» ждут новых хозяев и просто сердобольных посетителей в пункте передержки на Очиченко.

Справедливоросс Вера Никифорова, которую в Совете ветеранов ласково называют «Наш ангел в белом халате», посетила приют для бездомных собак. С собой она привезла сухой корм. Для неё, выросшей в далекой деревушке, домашние питомцы являются неотъемлемой частью семьи. И потому визит вызвал смешанные чувства.

«Сколько себя помню, в семье всегда была собака, — рассказывает Вера Никифорова. — Запомнилась в осознанном возрасте умная, ласковая Мойто. Она аккуратно выполняла свои обязанности: следила, чтобы посторонние без ведома в дом не заходили, ездила с отцом на охоту за утками. Но из домочадцев выделяла нас с дедушкой. Стоило нам зайти в дом, как тут же стаскивала шапки и несла в зубах тапочки для дедушки. Конечно, она пакостничала, но никому даже в мыслях не могло прийти желание выкинуть Мойто как ненужный мусор».

В завершении встречи Вера Никифорова призвала горожан не забывать про пункт передержки и помогать кто чем может. «Сейчас не зима, но и летом пункт нуждается в кормах, — отметила она. — Я знаю, у нас в Якутске людей с отзывчивыми сердцами куда больше».