Вера Никифорова о вакцинации среди несовершеннолетних

Фракция «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ» в Государственном Собрании Якутии (Ил Тумэн) выступает за вакцинацию, но добровольную. Такое мнение в комментарии изданию высказала заместитель главного врача по медицинской части РКБ№3, член партии Вера НИКИФОРОВА.



«По теме вакцинации подростков Минздрав России принял решение о регистрации вакцины «Гам-Ковид-Вак М» для профилактики новой коронавирусной инфекции у подростков в возрасте 12-17 лет включительно.

Данное решение было принято на основании клинических исследований, в ходе которых «Гам-Ковид-Вак М» показал высокую безопасность и эффективность. А также получил положительное заключение экспертов. В Минздрав России уже сказал, что вакцинация подростков будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше при наличии их собственного письменного добровольного согласия. Со своей стороны хочу добавить, что не стоит беспокоиться, что вакцина негативно повлияет на здоровье детей, их здоровье подорвет только болезнь. Вакцинация прежде всего защищает от вас и ваших детей от инфекционных заболеваний», — сказала Вера Никифорова.



Депутаты «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ» считают, что во многом виновата закрытость информации по теме профилактики коронавируса среди несовершеннолетних. Нежелание и боязнь прививаться связаны в большей степени с отсутствием достоверной информации и единой точки зрения. В обществе сейчас именно такое отношение к вакцинации несовершеннолетних. Точно так же было в июле 2021 года, когда начался эксперимент по детской вакцинации, – тогда он должен был продлиться год, а сейчас речь идет о полугоде, заметила депутат Вера Никифорова.



В Государственной Думе справедливороссы по итогам экспертного совета партии была резолюция. После доработки она будет направлена президенту, в правительство, министерство здравоохранения и руководителям общественных организаций.