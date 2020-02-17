Венские классики. Знакомство с симфонией

26 февраля Государственный симфонический оркестр Symphonica ARTica приглашает юных слушателей филармонии познакомиться с интересным жанром инструментальной музыки – Симфонией. В программе концерта прозвучат самые известные части симфонических произведений великих композиторов: Гайдна, Моцарта, Бетховена и рассказ об истории симфонии. Ждем вас на концерте 26 февраля в 15:00 в зале Детской школы искусств №1 г. Якутска. Стоимость билета 200 рублей. Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111, ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада». 1 эт. Тел.: (4112) 47-63-35, 45-06-98. Онлайн продажа https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s20

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