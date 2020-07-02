Венгерская свинина в Олекминске

Мясо свиней – один из самых покупаемых продуктов: спрос на него был всегда и везде. А если есть спрос, то почему бы не вырастить предложение? Многие жители города и района уже давно знают о личном подсобном хозяйстве Виталия Попова. ⠀

— Виталий Борисович расскажите немного о себе.

— Я коренной олекминчанин, женат. У меня два сына, старшему 23 года, студент, учится в Новосибирске, младшему 12 лет, школьник, учится в Нерюнгри, живет там у бабушки. Сейчас на каникулах дома с нами.

— С чего начиналась ваша предпринимательская деятельность?

— По образованию я инженер-механик, окончил ОТМЭСХ, затем работал лаборантом и мастером производственного обучения в мастерских техникума, учился заочно в Иркутском сельскохозяйственном институте, затем перевелся и закончил местный филиал ЯГСХА. В 2004 году открыл службу такси «Эльдорадо», в 2013 году организовал станцию технического обслуживания транспортных средств, а с 2016 года начал заниматься свиноводством, благо теоретическую базу постиг в техникуме и филиале сельхозакадемии, ну и конечно занимался самообразованием.

— Как пришла идея заняться свиноводством?

— Выращивание свиней это не только выгодное и рентабельное производство. За первый год содержания можно уже получить прибыль. Сперва я держал пару свиней для собственных нужд, угощал знакомых, друзей и так появился спрос. А как говорится спрос, рождает предложение, вот и решил заняться выращиванием свиней на продажу.

— Почему в такую даль, а именно в Приморский край поехали за поросятами? Чем они отличаются от обычных хрюшек?

— Однажды случайно увидел статью про венгерскую породу свиней. Но в первую очередь меня привлек внешний вид, непривычный на первый взгляд волосяной покров животных. Изучив подробнее информацию об этой породе, я загорелся идеей развести их у себя в хозяйстве. И нашел поставщиков в Приморском крае.

Первые поросята стоили мне больших денег, за пять месячных поросят отдал 100 тысяч рублей, то есть за одну голову по 20 тысяч. На эти деньги можно было купить десяток и постарше поросят в Якутске. А все почему? Потому что они мясной породы «Венгерская мангалица», которая отличается отменными вкусовыми качествами и подается в лучших ресторанах больших городов. Я их скрещиваю с местными животными и получаю гибрид.

— Как обстоят дела в хозяйстве на сегодняшний день?

— На данный момент у меня содержится около 100 свиней разного возраста, они зимуют в отапливаемом помещении, летом животные выходят на вольный выгул на огороженную территорию. Ограждение у меня электрическое: генератор вырабатывает ток небольшой силы, чтобы отпугнуть свиней, и они не выходят за пределы отведенного места. Систематически проводится отсыпка территории специальным порошком с бактериями, которые перерабатывают навоз в чернозем. Помогают вести хозяйство два работника.

— Каковы на Ваш взгляд преимущества и недостатки такого вида бизнеса?

— Из преимуществ я бы выделил следующее: во-первых, на свиное мясо всегда есть спрос, свиньи быстро растут и набирают вес. Во-вторых, если сравнивать с другими животными, то свиньи самые плодовитые, от одной свиноматки можно получить от 12 до 20 поросят. Ну и если есть коптильня, то такой бизнес может стать практически безотходным.

К основным недостаткам я бы отнес отсутствие выходных и свободного времени: работать нужно все 365 дней в году, так как животные нуждаются в уходе не 5 дней в неделю и по 8 часов в день. Также это и трудоемкое занятие, приготовление корма, чистка скотопомещения. Необходимо постоянно вести контроль. Многие думают, что свиньи — это неприхотливые животные, за которыми нужно ухаживать по минимуму, но это далеко не так.

— Как вы успеваете вести бизнес в нескольких направлениях?

— В этом мне помогает моя супруга Татьяна, кстати, тоже предприниматель. Она ведет дела на станции технического обслуживания, а я занимаюсь свиноводством.

— Куда и по какой цене идет продукция? Каковы ближайшие планы?

— В основном мясо покупают Олекминские жители. Также есть и постоянные клиенты, поэтому мясо не задерживается. Цену сильно не накручиваем, продаем по 450 рублей за килограмм. Помимо мяса, весной продаем живых месячных поросят по 6000 рублей за голову.

Скоро поеду в Алдан за комбикормом, там он стоит значительно дешевле. По моему мнению, у нас в районе слабо развита кормовая база, сбыт и переработка продукции. У нас если и есть зерно или комбикорм, то они стоят слишком дорого для личных хозяйств.

Испокон веков Олекминский район считается сельскохозяйственным. Нам нужно развивать свои хозяйства, чтобы было свое мясо и молоко. Я сам на свой страх и риск занимаюсь разведением свиней, не жду помощи свыше и хочу показать, что такое хозяйство могут держать многие олекминчане, и не только в деревне. Только так мы можем поднять имидж сельскохозяйственного района и обеспечить себя экологически чистой продукцией собственного производства.