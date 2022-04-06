В Якутии поддержку в размере 5 и 10 млн руб получат до 50 компаний ИТ-отрасли

С 8 апреля начнётся прием заявок на получение финансовой поддержки для сохранения занятости в компаниях ИТ-отрасли, зарегистрированных на территории Якутии, в условиях внешнего санкционного давления.

Главная цель поддержки — сохранение рабочих мест.

Соответствующее решение принял Глава Якутии Айсен Николаев 14 марта. Для этого докапитализируют Венчурную компанию «Якутия» на 300 млн рублей.

Как заявил Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов, ожидается сохранить до 300 рабочих мест. Поддержку в размере 5 и 10 млн. руб. получат до 50 компаний.

Критерии, которым должна соответствовать компания (ООО):

• регистрация на территории Якутии,

• наличие аккредитации Минцифры РФ,

• статус «резидент ГАУ «Технопарк «Якутия» по направлению ИТ»,

• наличие минимум 5 (для претендующих на поддержку в 5 млн. руб.) или 10 рабочих мест (для претендующих на поддержку в 10 млн. руб.), которые будут поддерживаться не менее 12 месяцев,

• ООО должно быть действующей не менее шести месяцев до даты подачи заявки.

Официальная информация размещена на портале «One Click Yakutia» https://yakutia.click/it/. Срок подачи заявок: с 9:00 часов 8 апреля 2022 года до 17:00 часов 15 апреля 2022 года, заявки будут приниматься на вышеуказанном портале.