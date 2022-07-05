Велосипедисты из Чурапчи добрались до Борогонцев

Велодвижение Чурапчинского района посвятило свой велопробег VIII Спортивным играм народов Якутии.

Спортсмены выехали из Чурапчи вчера в 10:30 утра, их путь занял чуть больше суток, сообщает телеграм-канал ЯСИА.

Всего в команде 14 человек, два водителя, а также медик. Есть как опытные велосипедисты, так и новички. Чувствуют участники велопробега себя хорошо.