05.07.2022
17:19
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Спорт
Велосипедисты из Чурапчи добрались до Борогонцев
Велодвижение Чурапчинского района посвятило свой велопробег VIII Спортивным играм народов Якутии.
Спортсмены выехали из Чурапчи вчера в 10:30 утра, их путь занял чуть больше суток, сообщает телеграм-канал ЯСИА.
Всего в команде 14 человек, два водителя, а также медик. Есть как опытные велосипедисты, так и новички. Чувствуют участники велопробега себя хорошо.
Фото: Надежды КОРОТОВОЙ, специально для SAKHALIFE.RU
Источник: https://t.me/ysiaru
#Велосипедисты из Чурапчи добрались до Борогонцев#республика саха (якутия)#Спортивные Игры Народов Якутии#Якутия
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