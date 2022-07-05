05.07.2022
17:19
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Спорт

Велосипедисты из Чурапчи добрались до Борогонцев

Велодвижение Чурапчинского района посвятило свой велопробег VIII Спортивным играм народов Якутии.

Спортсмены выехали из Чурапчи вчера в 10:30 утра, их путь занял чуть больше суток, сообщает телеграм-канал ЯСИА.

Всего в команде 14 человек, два водителя, а также медик. Есть как опытные велосипедисты, так и новички. Чувствуют участники велопробега себя хорошо.

Фото: Надежды КОРОТОВОЙ, специально для SAKHALIFE.RU
Источник: https://t.me/ysiaru

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