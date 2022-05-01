Велосипедист, осторожно!

Теплая погода, подсохшие улицы и «длинные» выходные заметно активизировали особую категорию участников движения – велосипедистов. Особенно много на улицах города, в парке, на площадях столицы, во дворах и в дачных массивах в эти дни детей на велотранспорте. Подобных средств передвижения торговые сети сегодня предлагают великое множество. Также отмечается разнообразие и других средств, предназначенных для ускорения перемещения- их относят к средствам индивидуальной мобильности (СИМ): самокаты, гироскутеры, моноколеса, сегвеи. К этой же категории относятся всем хорошо знакомые роликовые коньки.

Сотрудники Госавтоинспекции и студенты отряда правопорядка «ДПС» СВФУ им. М.К. Аммосова в г. Якутске напомнили юным велосипедистам и пользователям СИМ о соблюдении ПДД: инспекторы провели беседы с детьми и родителями в Парке культуры и отдыха и на других площадках столицы, где катаются и дети, и взрослые.

Инспекторы напомнили любителям велопрогулок Правила дорожного движения, вручили световозвращающие элементы и тематические памятки.

Госавтоинспекция напоминает: велосипедистам рекомендуется иметь средства защиты – шлем, наколенники, налокотники, которые в случае падения или ДТП помогут минимизировать травмы. При пересечении проезжей части по пешеходному переходу велосипедист должен спешиться и перейти дорогу, ведя велосипед рядом.

Велосипедистам категорически запрещается ездить на велосипеде, держась за руль одной ру­кой или «без рук», цепляться за проезжающий мимо транспорт, катать на одноместном велосипеде взрослых или детей, перевозить предметы, которые мешают управле­нию или выступают более чем на полметра в дли­ну или ширину, ездить по двое или более в ряд. Юным велосипедистам до 14 лет запрещено выезжать на проезжую часть (кстати, с учетом плотности транспортного потока, состояния дорожного полотна и других факторов в Якутске небезопасно это и для веллеров более старшего возраста).

Родителям маленьких велосипедистов и самокатчиков необходимо не только обеспечить детей средствами защиты, но и осуществлять контроль за катанием своих чад: делать это лучше там, где нет движения транспорта, на закрытых площадках, в скверах и парках. Ведь даже во дворе ребенка на велосипеде и самокате может поджидать опасность в виде автомобилей. Напомним также, что при катании по тротуарам, в парках и т.д. велосипедисты не должны создавать опасности для пешеходов.

Водители же транспортных средств должны помнить, что велосипедисты – равноправные участники дорожного движения и в определенных случаях имеют преимущества. При этом не стоит забывать, что водители двухколесного транспорта, как и пешие участники движения, гораздо более уязвимы на дороге по сравнению с водителями автомобилей.

Для тех, кто использует для передвижения средства индивидуальной мобильности действуют правила, как для пешеходов (ожидается, что в скором будущем, для этой категории участников движения появятся отдельные правила, в которых пропишут не только их права, но обязанности). Важно отметить, что такой транспорт может быть опасным, а именно – развивать значительную скорость, что при ограниченной маневренности создает высокую вероятность потери управления. При этом многие пользователи таких устройств, к сожалению, не используют защитной экипировки.

Передвигаться на средствах индивидуальной мобильности можно по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон, а также в местах, закрытых для движения транспорта: в парках, скверах, дворах и на специально отведенных для катания площадках.Чтобы перейти дорогу, нужно спешиться, взять устройство в руки и перейти по пешеходному переходу, подчиняясь правилам для пешеходов.Выезжать на средствах индивидуальной мобильности на проезжую часть нельзя.

При использовании средств индивидуальной мобильности, как и при катании на велосипеде, необходимо использовать защитную экипировку. Пользователям средств индивидуальной мобильности следует соблюдать безопасную дистанцию до любых объектов или предметов во избежание столкновений и несчастных случаев, выбирать безопасную скорость, не пользоваться во время движения мобильным телефоном, наушниками и другими гаджетами, отказаться от управления при недостаточной освещенности, в узких пространствах, при больших скоплениях людей, а также в местах, где много помех и препятствий, носить световозвращающие приспособления и аксессуары.

Велосипед и средства индивидуальной мобильности — не игрушка. Купив такое устройство ребенку, родители должны объяснить ему основные правила безопасного поведения во время катания, поскольку неукоснительное их соблюдение – залог сохранения жизни и здоровья.