Велосипедист, осторожно!
Теплая погода, подсохшие улицы и «длинные» выходные заметно активизировали особую категорию участников движения – велосипедистов. Особенно много на улицах города, в парке, на площадях столицы, во дворах и в дачных массивах в эти дни детей на велотранспорте. Подобных средств передвижения торговые сети сегодня предлагают великое множество. Также отмечается разнообразие и других средств, предназначенных для ускорения перемещения- их относят к средствам индивидуальной мобильности (СИМ): самокаты, гироскутеры, моноколеса, сегвеи. К этой же категории относятся всем хорошо знакомые роликовые коньки.
Сотрудники Госавтоинспекции и студенты отряда правопорядка «ДПС» СВФУ им. М.К. Аммосова в г. Якутске напомнили юным велосипедистам и пользователям СИМ о соблюдении ПДД: инспекторы провели беседы с детьми и родителями в Парке культуры и отдыха и на других площадках столицы, где катаются и дети, и взрослые.
Инспекторы напомнили любителям велопрогулок Правила дорожного движения, вручили световозвращающие элементы и тематические памятки.
Госавтоинспекция напоминает: велосипедистам рекомендуется иметь средства защиты – шлем, наколенники, налокотники, которые в случае падения или ДТП помогут минимизировать травмы. При пересечении проезжей части по пешеходному переходу велосипедист должен спешиться и перейти дорогу, ведя велосипед рядом.
Велосипедистам категорически запрещается ездить на велосипеде, держась за руль одной рукой или «без рук», цепляться за проезжающий мимо транспорт, катать на одноместном велосипеде взрослых или детей, перевозить предметы, которые мешают управлению или выступают более чем на полметра в длину или ширину, ездить по двое или более в ряд. Юным велосипедистам до 14 лет запрещено выезжать на проезжую часть (кстати, с учетом плотности транспортного потока, состояния дорожного полотна и других факторов в Якутске небезопасно это и для веллеров более старшего возраста).
Родителям маленьких велосипедистов и самокатчиков необходимо не только обеспечить детей средствами защиты, но и осуществлять контроль за катанием своих чад: делать это лучше там, где нет движения транспорта, на закрытых площадках, в скверах и парках. Ведь даже во дворе ребенка на велосипеде и самокате может поджидать опасность в виде автомобилей. Напомним также, что при катании по тротуарам, в парках и т.д. велосипедисты не должны создавать опасности для пешеходов.
Водители же транспортных средств должны помнить, что велосипедисты – равноправные участники дорожного движения и в определенных случаях имеют преимущества. При этом не стоит забывать, что водители двухколесного транспорта, как и пешие участники движения, гораздо более уязвимы на дороге по сравнению с водителями автомобилей.
Для тех, кто использует для передвижения средства индивидуальной мобильности действуют правила, как для пешеходов (ожидается, что в скором будущем, для этой категории участников движения появятся отдельные правила, в которых пропишут не только их права, но обязанности). Важно отметить, что такой транспорт может быть опасным, а именно – развивать значительную скорость, что при ограниченной маневренности создает высокую вероятность потери управления. При этом многие пользователи таких устройств, к сожалению, не используют защитной экипировки.
Передвигаться на средствах индивидуальной мобильности можно по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон, а также в местах, закрытых для движения транспорта: в парках, скверах, дворах и на специально отведенных для катания площадках.Чтобы перейти дорогу, нужно спешиться, взять устройство в руки и перейти по пешеходному переходу, подчиняясь правилам для пешеходов.Выезжать на средствах индивидуальной мобильности на проезжую часть нельзя.
При использовании средств индивидуальной мобильности, как и при катании на велосипеде, необходимо использовать защитную экипировку. Пользователям средств индивидуальной мобильности следует соблюдать безопасную дистанцию до любых объектов или предметов во избежание столкновений и несчастных случаев, выбирать безопасную скорость, не пользоваться во время движения мобильным телефоном, наушниками и другими гаджетами, отказаться от управления при недостаточной освещенности, в узких пространствах, при больших скоплениях людей, а также в местах, где много помех и препятствий, носить световозвращающие приспособления и аксессуары.
Велосипед и средства индивидуальной мобильности — не игрушка. Купив такое устройство ребенку, родители должны объяснить ему основные правила безопасного поведения во время катания, поскольку неукоснительное их соблюдение – залог сохранения жизни и здоровья.
+7 (999) 174-67-82