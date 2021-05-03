Велопутешествие из Якутска в Улан-Удэ

Велосипедист @aman_odun едет из Якутска в Улан-Удэ. Рано утром его нашла известная алданская бегунья Светлана Хамидулина и взяла небольшое интервью. Смотрим видео

Велопутешествие «Тропою Тенгри»😊👍

Интервью на дороге @lana_hami И все-таки мы его нашли 🤗😎🚵‍♂️… Вчера в 5 утра выезжая из Алдана в Нерюнгри с @nukkuchokk мы увидели палатку и велосипед на обочине дороги… Тихонечко вышла, записать видео, чтобы не разбудить 🤫🤭, прикинула по км, что сегодня мы должны были встретить велотуриста на нашем обратном пути… И да, встретили 👏👏👏 пообщались и взяли интервью 🌟

@AMAN_ODUN едет из Якутска в Улан-Уде 👍💥😎… Аман, удачи тебе, лёгких ног, попутного ветра и побольше приятных встреч с добрыми людьми 🙏🙏🙏. Ты крутой 💯… Будем ждать новых постов и до встречи на каком нибудь совместном велопробеге🤝😉🚵‍♂️🚵‍♂️🚵‍♂️

Источник @aman_odun Тропа Тенгри — именно так я решил назвать свое велопутешествие, так как надеюсь, что мой маршрут объединит собой как можно больше земель Тюрков Монголов и других азиатских народов. Около 2500 км до Улан-удэ. Так как это будет мой первый опыт такого вида путешествия, плюс еще ситуация с пандемией, пока непонятно как все будет, но целей и планов много. Буду рассказывать понемногу как смогу ✊🏻😊