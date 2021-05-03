Велопутешествие из Якутска в Улан-Удэ тропою Тенгри

В конце апреля якутский велосипедист Аман @aman_odun решил проехать 2 500 км от Якутска до Улан-Удэ. Свое велопутешествие он назвал «Тропа тенгри», объединив, таким образом, своим маршрутом как можно больше земель Тюрков Монголов и других азиатских народов.

Во время следования Амана из Алдана в Нерюнгри его рано утром нашла известная алданская бегунья Светлана Хамидулина и взяла небольшое интервью. Смотрим видео

Велопутешествие «Тропою Тенгри»😊👍

Интервью на дороге @lana_hami И все-таки мы его нашли 🤗😎🚵‍♂️… Вчера в 5 утра выезжая из Алдана в Нерюнгри с @nukkuchokk мы увидели палатку и велосипед на обочине дороги… Тихонечко вышла, записать видео, чтобы не разбудить 🤫🤭, прикинула по км, что сегодня мы должны были встретить велотуриста на нашем обратном пути… И да, встретили 👏👏👏 пообщались и взяли интервью 🌟

@AMAN_ODUN едет из Якутска в Улан-Уде 👍💥😎… Аман, удачи тебе, лёгких ног, попутного ветра и побольше приятных встреч с добрыми людьми 🙏🙏🙏. Ты крутой 💯… Будем ждать новых постов и до встречи на каком нибудь совместном велопробеге🤝😉🚵‍♂️🚵‍♂️🚵‍♂️