Великопостный концерт «Душе моя…» впервые состоится в Якутске

18 апреля Филармония Якутии приглашает на первый в Якутске Великопостный концерт «Душе моя…» Великопостные концерты — уникальное явление русской музыкальной культуры, не имеющее аналогов в мире! Симфонический хор под управлением Людмилы Шумиловой представит образцы «высокого искусства» из мировой сокровищницы хоровой музыки — духовную музыку, песнопения Великого поста, посвященные Господу Иисусу Христу, православной вере и покаянию. Солисты — Дмитрий Никифоров-Келлер, Юлия Караченцева, Алексей Солдатов. Ждем вас 18 апреля в 16:00 в Большой зале Якутской духовной семинарии. Стоимость билета 350 рублей. Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111, ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт. Телефоны: 8(4112) 47-63-35, 45-06-98. Онлайн продажа на сайте филармонии: filarmony.ru

Фото: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко» Источник: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»

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