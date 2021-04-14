Великопостный концерт «Душе моя…» впервые состоится в Якутске
18 апреля Филармония Якутии приглашает на первый в Якутске Великопостный концерт «Душе моя…»
Великопостные концерты — уникальное явление русской музыкальной культуры, не имеющее аналогов в мире!
Симфонический хор под управлением Людмилы Шумиловой представит образцы «высокого искусства» из мировой сокровищницы хоровой музыки — духовную музыку, песнопения Великого поста, посвященные Господу Иисусу Христу, православной вере и покаянию.
Солисты — Дмитрий Никифоров-Келлер, Юлия Караченцева, Алексей Солдатов.
Ждем вас 18 апреля в 16:00 в Большой зале Якутской духовной семинарии.
Стоимость билета 350 рублей.
Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111, ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт.
Телефоны: 8(4112) 47-63-35, 45-06-98.
Онлайн продажа на сайте филармонии: filarmony.ru
+7 (999) 174-67-82