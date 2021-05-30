Великому земляку посвятили vip-хангаласцы переход через Эркээни

В честь 125-летия со дня рождения первого якутского композитора, уроженца Немюгюнского наслега Адама Васильевича Скрябина состоялся конный переход випов Хангаласского улуса. Участниками культурного проекта стали главы наслегов долины Эркээни и депутат Ил Түмэна Дмитрий Семенов. Маршрут похода проходил через всю Эркээни, от легендарных ойских земель до славного Куллаты: Чыбахчы — Эбэ Быраан — Ис Бүтэй -Ой Бэс — Ат Быраан — Кумахтаах Маалтааны — Тоҕой-Харыйалаах- Хахсык.

Фото: пресс-служба Хангаласского улуса Источник: пресс-служба Хангаласского улуса

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