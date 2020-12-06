Великолепная победа спецназовца из «Белого медведя»

В столице Кабардино-Балкарской Республики г. Нальчике состоялся Чемпионат России по мас-рестлингу. За звание лучших боролись около 200 спортсменов из 22 регионов страны.

В весовой категории до 90 кг первое место занял сотрудник отдела специального назначения УФСИН «Белый медведь» Павел Черноградский, выступление которого не оставило шансов соперникам.

По итогам соревнований в ближайшее время будет объявлен новый состав сборной команды России по мас-рестлингу – динамичному перетягиванию палки, в последнее время набирающему все большую популярность.