06.12.2020
15:38
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Спорт

Великолепная победа спецназовца из «Белого медведя»

В столице Кабардино-Балкарской Республики г. Нальчике состоялся Чемпионат России по мас-рестлингу. За звание лучших боролись около 200 спортсменов из 22 регионов страны.

В весовой категории до 90 кг первое место занял сотрудник отдела специального назначения УФСИН «Белый медведь» Павел Черноградский, выступление которого не оставило шансов соперникам.

По итогам соревнований в ближайшее время будет объявлен новый состав сборной команды России по мас-рестлингу – динамичному перетягиванию палки, в последнее время набирающему все большую популярность.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
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