Великолепная неделя скидок в «Киэргэ»

Жемчужная неделя в «Киэргэ»!

С 27 января по 6 февраля проходит «Жемчужная неделя» со СКИДКОЙ до 70% на ювелирные изделия с

🐚жемчугом

💎бриллиантами

🤍белыми камнями

Все покупатели «Жемчужно недели» станут участниками розыгрыша драгоценных призов и главного приза — браслета с жемчугом с золотом от ювелирных мастеров @kierge!

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Адрес магазина: г. Якутск, Ленина 9/2, работаем до 19:00

Работает бесплатная доставка на покупки от 1000₽

Интернет-магазин: kierge.com