30.01.2022
10:43
400

Общество

Великолепная неделя скидок в «Киэргэ»

Жемчужная неделя в «Киэргэ»!

С 27 января по 6 февраля проходит «Жемчужная неделя» со СКИДКОЙ до 70% на ювелирные изделия с
🐚жемчугом
💎бриллиантами
🤍белыми камнями

Все покупатели «Жемчужно недели» станут участниками розыгрыша драгоценных призов и главного приза — браслета с жемчугом с золотом от ювелирных мастеров @kierge!

QR не требуется

Адрес магазина: г. Якутск, Ленина 9/2, работаем до 19:00
Работает бесплатная доставка на покупки от 1000₽
Интернет-магазин: kierge.com

Фото: https://www.instagram.com/kierge/
Источник: на правах рекламы
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх