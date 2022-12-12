12.12.2022
05:00
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Светская хроника

Великолепная фотосессия якутских бизнесвумэн в Москве!

Якутские красавицы, владелицы собственных бизнесов провели потрясающую фотосессию в центе заснеженной Москвы!

Смотрим и любуемся Галиной ПАВЛОВОЙ (Ювелирный Дом «Киэргэ»),

Саргыланой БАРАХОВОЙ – ЫМЫЫ, дизайнером ювелирных украшений и медиумом,

Аленой САВВИНОВОЙ (Меховой салон Zima). Отборные соболя и эксклюзивное серебро украсили якутских красавиц, а они украсили Москву!

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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