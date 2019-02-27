Великолепие костюмов Альбины Дегтяревой. Эволюция

Идейный вдохновитель этно-группы «Айархаан», прекрасная и талантливая Альбина Дегтярева порадовала поклонников своего творчества фотографиями шикарных стилизованных костюмов разных лет. Артистке удавалось сшить великолепные наряды даже во времена, когда выбора тканей и фурнитуры практически не было. И в самом деле, для талантливого человека нет преград.

Вот что написала в своем Instagram Альбина Дегтярева:

Здесь подобрала фото костюмов, сшитых мной в 80-90-е годы. Не судите строго, ведь я не профессиональный художник-модельер, это просто мое хобби. Да еще и сами понимаете, что в те года, в 90-е годы, в магазинах почти невозможно было найти хорошую ткань, не говоря о бисере и других деталях. Сейчас удивляюсь, как это мне хватало времени, сил, терпения сидеть и шить! Здесь, конечно, не все костюмы. Первым стоит костюм «Черный стерх», сшитый в начале 90-х. Самый первый костюм, с коричневым жилетом, был сшит в 1986г., через год после участия в Москве на 12-м Всемирном фестивале молодежи и студентов. Этот костюм был мне очень дорог: именно с этого костюма началась моя сольная карьера!!! 💖💖💖👏👏👏👏👏👏👏 Потом, в начале 90-х, когда сшила платье Черного стерха, этот костюм стал моей своеобразной визитной карточкой))) Меня даже саму называли Хара Кыталык. Через несколько лет, вдохновившись творениями Августины Филипповой, сшила собственный вариант Белого стерха. Этот костюм очень любили мои ученики. Много девушек надевали этот костюм, когда впервые выходили на сцену: Шура Софронеева, Айта Стручкова, Юлияна Кривошапкина, Варя Степанова — Арчыына. На этом фото как раз Юлияна — Дьуруйээнэ. В костюме Джесегея — Ольга Подлужная — Уутай. Девушки в вечерних платьях, не модели модельного агенства, а тоже студентки ЯМУ: Айта Сергеева, Люда Ордахова, Надя Романова. Вот такие красавицы учились у нас!!!!!🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Эпоха 2000-х:

Это уже костюмы 2000-х. Костюмы, по которым все уже узнавали Айархаан. Украшения-трансформеры в современном стиле, которые надевали и с брюками, и с жилетками. Чепраки, которые мы надевали и с белой, и с черной одеждой))) Мои 🌷🌷🌷Нарияна Ренанто , 🌷🌷🌷Алиса Саввинова,🌷🌷🌷 Сайдыкуо Федорова, ✊✊✊Айсен Аммосов, ✊✊✊Артур Семенов! Мои прекрасные принцессы и принцы))) Это были их первые концертные костюмы! Помню, как загорались их глаза радостью и счастьем, когда надевали их 😍😍😍😍💖💖💖💖💖😘😘😘 Перед выступлением мы всегда в шутку восклицали: «По коням!», «Аттар тустулэээр!» 🐎🐎🐎🐎🐎🐎 и врывались на сцену 😄😅😂😂😂😂😘😘😘

А вот и о нарядах нашего времени:

Костюмы последних лет. Некоторые сшили так же вдвоем с мамой. Спасибо, что в последнее время по моим эскизам шьют также мои дорогие Ритка Кириллина, Саргылана Куличкина, Петр Винокуров, Людмила Алексеева !!!! Ведь с моими поездками, гастролями, с выступлениями сложно совмещать шитье. Я счастлива, что нашла тех, кому могу доверить свои нестандартного покроя костюмы!!! 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷💖💖💖😘😘😘😘

После публикаций подписчики Альбины остались в полном восторге от количества талантов, собранных в одном человеке.

Фото Альбины Дегтяревой