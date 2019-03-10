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10 марта 2019, 15:32
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Великий пост 2019: Чистый понедельник и Федорова неделя

Великий пост у православных христиан в этом году начинается 11 марта и заканчивается 27 апреля 2019 года.

Сам Спаситель был поведен духом в пустыню, сорок дней искушался дьяволом и ничего не ел в эти дни. Спаситель постом начал дело нашего спасения. Великий пост – пост в честь Самого Спасителя, а последняя страстная седмица этого сорокавосьмидневного поста установлена в честь воспоминания о последних днях земной жизни, страданиях и смерти Иисуса Христа.

С особой строгостью соблюдается пост в первую и страстную седмицы.

В чистый понедельник принято полное воздержание от пищи. В остальное время: понедельник, среда, пятница – сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты). Вторник, четверг – горячая пища без масла. Суббота, воскресенье – пища с растительным маслом.

Рыба разрешается в Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и в Вербное воскресенье (в 2019 году 21 апреля). В Лазареву субботу (в 2019 году 20 апреля) разрешается рыбная икра. В страстную пятницу (в 2019 году 26 апреля) нельзя вкушать пищу до выноса плащаницы.

Великий пост продолжается 48 дней если вы решили поститься в Великий пост, стоит продумать, как питаться в этот период, чтобы получить пользу для души и тела и при этом не навредить своему здоровью. Ведь даже во время поста люди могут питаться правильно, разнообразно, полноценно и вкусно.

Великий пост 2019: что можно есть

Для того чтобы вы душой и телом смогли почувствовать радость и святость от приема пищи, ваша пища должна быть разнообразной, но простой. В пост нельзя злоупотреблять пряностями, солью, сахаром и жареной пищей. Отдайте предпочтение пище, приготовленной на паровой бане либо в гриле.

Овощи и фрукты: вареные, тушенные, запеченные – должны стать основой вашего питания. Пусть на вашем столе будут морковь, картошка, свекла, квашеная капуста и огурцы. Не забывайте о кукурузе, горошке, яблоках, гранатах, бананах и цитрусовых. Чем разнообразнее – тем лучше.

Каши: каши должны стать еще одной важной составляющей вашего рациона. Не забывайте, что готовить их следует только на воде и придется обойтись без добавления масла.

Вместо мяса, молока и яиц: если вы включите в свой рацион растительный белок – то ваш организм ничуть не пострадает от отсутствия мяса. Растительный белок содержится в баклажанах, арахисе, чечевице, сое и всех растениях семейства бобовых.

Календарь Великого поста в 2019 году

11 – 17 марта, 1 седмица Великого поста

Первая неделя Великого поста называется «Федоровой неделей». В это время принято вспоминать всех защитников православной веры.

Название недели: «Феодоровская» или «Фёдоровская» связано с почитанием в субботу Православной церковью памяти Феодора Тирона. К праздничному столу готовят кутью, которую по традиции освящают на молебне после вечерни в пятницу.

11 марта 2019 года, Чистый понедельник – строгий пост, полное воздержание от пищи.

Первый день Великого поста. Женщины мыли и чистили кухонную посуду, очищая её от жира и остатков праздничной еды. Ни в коем случае нельзя доедать то, что осталось от Масленицы. Даже совсем бедные люди не брали оставшееся от масленичного стола. Всё отдавалось домашним животным. Начиная с чистого понедельника, весь Великий Пост принято было носить только старую поношенную одежду, пользоваться исключительно старой посудой.

Тема чистого понедельника затрагивается ещё в Ветхом Завете, чтение которого во всех храмах начинается с этого дня, начиная с шестого часа. В этом часе читается Книга пророка Исаии (I:1-20), в которой в частности говорится:

16Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; 17научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. 18Тогда придите — и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное,— как снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как волну убелю.

— Исаия, глава I

В «Чистый понедельник» во время первого великопостного Великого повечерия начинается чтение Великого покаянного канона св. Андрея Критского и другие покаянные молитвы, напр., молитва Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего», которая в дальнейшем будет возноситься во все дни Великого Поста.

12 марта 2019 года, вторник – разрешается хлеб и вода.

13 марта 2019 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

14 марта 2019 года, четверг – полное воздержание от пищи.

15 марта 2019 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

16 марта 2019 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

17 марта 2019 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

Источник: SAKHALIFE.RU
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