Великий вторник 2021: что нельзя делать 27 апреля

Весной 2021 года православные христиане готовятся к встрече самого светлого праздника Пасхи.

27 апреля в Страстной вторник вспоминается проповедь Христа в Иерусалимском храме и поучения, данных Спасителем в форме притч и ответствований на вопросы.

Проповедь в стенах Храма

Во вторник утром Иисус пришёл из Вифании в Иерусалим и учил народ. В этот день им было рассказано ученикам о втором пришествии (Мф. 24), притча о десяти девах (Мф. 25:1-13), притча о талантах(Мф. 25:14-30). Первосвященники и старейшины искушали его вопросами (Мк. 11:27-33), хотели арестовать его, но боялись сделать это открыто из-за народа, который почитал Иисуса за пророка (Мф. 21:46), восхищался его учением (Мк. 11:18) и внимательно слушал его (Мк. 12:37).

Притча о десяти девах

«Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: вот, жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к продавцу и купите себе.

Когда же пошли они прикупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы, и говорят: Господи! Господи! Отвори нам. Он же сказал в ответ: истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий».

О дани кесарю

Среди учеников своих и Иродиан, приверженцев царя Ирода, которому не все хотели платить подати, как иноплеменнику, фарисеи выбрали людей, которых подослали к Господу Иисусу Христу с вопросом: «Как Тебе кажется? Позволительно ли давать подать кесарю, или нет?».

На это Господь дал мудрый ответ, что нужно делать и то и другое — «Итак отдавайте Кесарево Кесарю, а Божие Богу». То есть исполняйте свои обязанности, как в отношении к Богу, так и в отношении к государственной власти, поскольку последнее не противоречит первому, конечно.

Страстной вторник: обычаи и традиции

Часто в Великий Вторник проводилось окончание работ с одеждой — стирка, глажка и штопка, чтобы ничего не отвлекало от приготовления к светлому празднику Пасхи.

Особое внимание уделяется наряду для Святого Воскресения – в этот день платье, в котором встречается Пасха, должно быть полностью закончено.

Главная примета на Страстной Вторник — если день выдался сырым, то грибы летом уродятся.

Православный стол и пост во вторник Страстной седмицы

Во вторник и четверг Страстной недели разрешается есть горячую пищу без растительного масла, можно использовать замороженные смеси овощей и фруктов.