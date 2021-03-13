Великий пост 2021: что нельзя делать, календарь питания

Великий пост — это без сомнения центральный пост во всех исторических церквях, цель которого — подготовка христианина к празднованию Светлой Пасхи; соответствующий период литургического года, отмеченный в богослужении молитвами покаяния и воспоминания крестной смерти и воскресения Иисуса Христа.

Великий пост установлен в память о том, что Христос постился в пустыне сорок дней. Длительность Великого поста так или иначе связана с числом 40, однако фактическая его продолжительность зависит от правил исчисления, принятых в данной конкретной конфессии.

Пост по своему определению- это строгий запрет или ограничения на употребление пищи или же только отдельных продуктов, например, мясо или молочные продукты.

Великий Пост –это путь к Светлому празднику Великой Пасхи, через который человеку верующему необходимо пройти, держа себя в строгости. Запрет накладывается не только на употребление пищи, но так же запрещается проводить это время в веселье и утехах.

Великий Пост- один из самых строгих постов церковного календаря, он начинается за семь недель до Пасхи и состоит из сорока дней (Четырехдесятницы) и неделя перед Пасхой (Страстной седмицы). Четырехдесятница отмечается в честь того, что Иисус Христос постился в пустыне сорок дней, а Страстная седмица- память о жизни Христа в последние дни его жизни, о Его распятии и воскрешении.

Великий пост в 2021 году — с 15 марта по 1 мая

В Великий Пост не рекомендуется употреблять пищу животного происхождения — это мясо, яйца, молоко. Однако, разрешено есть рыбу, но лишь в праздники Вербного Воскресения и Благовещения Пресвятой Богородицы. Употребление в пищу морепродуктов, таких как кальмары, креветки, мидии, не воспрещается во время Великого Поста.

Но, не стоит забывать о том, что Великий Пост — это не диета, и целью поста является не сколько очищение желудка, сколько очищение души.

Первая неделя Великого Поста (15 марта — 21 марта) является такой же строгой, что и последняя.

Что же касается трапезы, по Церковному Уставу, существуют некоторые правила:

В первую и последнюю неделю Великого Поста соблюдается особо строгий пост.

Исключаются мясные и молочные продукты (масло, сыр, творог, молоко), яйца. То есть все продукты животного происхождения.

Есть можно только раз в день, вечером, однако, по субботам и воскресеньем разрешается употребление пищи два раза в день, в обед и вечером.

В понедельник, среду и пятницу употребление пищи в холодном виде, без растительного масла. По вторникам и пятницам разрешается горячая пища без масла.

По субботам и воскресеньям разрешается добавлять растительное масло в пищу, так же разрешается употреблять виноградный напиток (кроме субботы Страстной седмицы).

В страстную Пятницу (это последняя пятница Великого Поста) стоит воздержаться от пищи вообще.

В субботу многие соблюдающие пост, так же воздерживаются от пищи до наступления Великой Пасхи.

Рыба разрешается только в праздники Благовещения (если не совпал со Страстной седмицей) и в Вербное воскресенье (Ваий); в Лазареву субботу рыба не разрешается, но можно употреблять в пищу икру.

Какие продукты разрешено употреблять во время поста?

Календарь питания Великого поста 2021

Стоить отметить, если вы впервые решили поститься, рекомендуется поговорить со священником, и решить для себя меру строгости соблюдения поста, ведь надо понимать очень важную истину, что главной целью соблюдения поста является не ограничение в еде, а смирение и покаяние, молитва!

В дни памяти самых почитаемых святых, если они выпали на Великий пост, разрешается также:

в понедельник, вторник и четверг — вкушать горячую пищу с растительным маслом;

в среду и пятницу — горячая пища без масла, но с виноградным напитком.

7 апреля: Благовещение . В этот день можно есть рыбу.

. В этот день можно есть рыбу. 24 апреля 2021: Лазарева суббота . В этот день можно есть не только вареную пищу без масла, но и икру.

. В этот день можно есть не только вареную пищу без масла, но и икру. 25 апреля 2021: Вербное воскресенье. Шестое воскресенье Великого Поста приходится на празднование входа Господа в Иерусалим, или его еще называют Вербное воскресенье. В этот день можно кушать рыбу, еду с маслом, употреблять немного кагора.

Седьмая (Страстная седмица) неделя Великого Поста (26 апреля — 1 мая) является такой же строгой, что и первая.

В понедельник 26 апреля, вторник 27 апреля и среду 28 апреля— сухоядение.

В Чистый четверг 29 апреля можно кушать теплую еду, но приготовленную без масла, и только один раз в день.

В Страстную пятницу 30 апреля только хлеб и вода.

В Великую субботу 1 мая прием пищи запрещен.

И, наконец, воскресенье 2 мая, конец самого строго поста приходится на празднование Светлой Пасхи.

Великий пост приходится на весну, поэтому основные продукты этого поста — соления и варения из овощей и фруктов, а также морковь, лук, капуста, свёкла, консервированный зелёный горошек и другие бобовые, яблоки, апельсины, сухофрукты и орехи.