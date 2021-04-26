Великий понедельник 2021 – коронавирус, обычаи, традиции 26 апреля

В апреле 2021 года православные христиане готовятся к встрече светлого праздника Пасхи Господней.

Пасхе предшествует Страстная седмица (Страстная неделя), во время которой вспоминается Тайная вечеря, предание на суд, распятие и погребение Иисуса Христа.

Страстная неделя начинается с Великого (страстного) понедельника, который в этом году выпадает на 26 апреля.

В этот день воспоминается ветхозаветный патриарх Иосиф, проданный братьями в Египет, как прообраз страдающего Иисуса Христа, а также евангельское повествование о проклятии Иисусом бесплодной смоковницы, символизирующей душу, не приносящую духовных плодов — истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел.

Евангелие:

«Поутру же, возвращаясь в город, взалкал; и увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек.»

После этого Иисус пришёл в Иерусалимский Храм, где рассказал притчи о двух сыновьях и о злых виноградарях.

Притча о двух сыновьях

«У одного человека было два сына; и он, подойдя к первому, сказал: сын! пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ: не хочу; а после, раскаявшись, пошел. И подойдя к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: иду, государь, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?»

Говорят Ему: «Первый».

Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему; вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему».

Притча о злых виноградарях

«Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нём точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды; виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так же. Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это наследник; пойдем, убьем его и завладеем наследством его. И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?»

Страстной понедельник: великий пост

В Страстную седмицу пост особенно строг. В Великий понедельник можно кушать сырые овощи и фрукты, а также хлеб, мед и орехи. Рекомендуется есть один раз в сутки – вечером.

Страстной понедельник: обычаи и традиции

С понедельника на Страстной неделе все начинали приводить в порядок себя и свой дом, готовясь ко встрече Пасхи. Также в Великий Понедельник нужно было закончить все работы: покрасить, отремонтировать и вычистить.

Крестьяне говорили про этот день: «С великого понедельника до Великого Дня целая неделя, по горло бабам дела!».

Страшной понедельник на двор идёт, всю дорогу вербой метёт – говорили в народе про этот день.