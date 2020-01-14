Великие имена. Чайковский

Государственный симфонический оркестр «Symphonica ARTica» под управлением дирижера Натальи Базалевой приглашает 22 января на концерт «Великие имена. Чайковский». На концерте прозвучат любимые произведения композитора: симфоническая фантазия «Франческа да Римини» и симфония № 6 «Патетическая». Ждем Вас 22 января в 18:30 в концертном зале Детской школы искусств № 1. Стоимость билетов: 350 рублей. Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111.; ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 этаж. Справки по телефонам: (4112) 47-63-35; 45-06-98. Онлайн-продажи на сайте filarmony.ru

Источник: АУ Государственная филармония РС(Я)

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