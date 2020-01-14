14.01.2020
14:30
49
Культура & Образование
Великие имена. Чайковский
Государственный симфонический оркестр «Symphonica ARTica» под управлением дирижера Натальи Базалевой приглашает 22 января на концерт «Великие имена. Чайковский».
На концерте прозвучат любимые произведения композитора: симфоническая фантазия «Франческа да Римини» и симфония № 6 «Патетическая».
Ждем Вас 22 января в 18:30 в концертном зале Детской школы искусств № 1.
Стоимость билетов: 350 рублей.
Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111.;
ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 этаж.
Справки по телефонам: (4112) 47-63-35; 45-06-98.
Онлайн-продажи на сайте filarmony.ru
Источник: АУ Государственная филармония РС(Я)
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