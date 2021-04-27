Великая среда 2021: традиции и обычаи 28 апреля

Весной 2021 года православные христиане готовятся к встрече самого светлого праздника – Воскресения Христова, Пасхи Господней.

В Великую среду, 27 апреля 2021 года, христиане со скорбью вспоминают решение Иуды Искариота о предательстве своего Учителя за 30 сребренников (Мф. 26:14-16). Также воспоминается грешница, которая, омыв слезами и помазав драгоценным миром ноги Христа, подготовила Его таким образом к погребению (Мф. 26:6-13).

Евангельский рассказ

« …сказал ученикам Своим: вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника, по имени Каиафы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить; но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову. (Мф. 26:1-7) »

У Луки и Иоанна рассказ о помазании Иисуса миром относится не к Великой среде, рассказ Марка совпадает с Матфеем.

После этого, вошёл сатана в Иуду (Лк. 22:3) и пошёл он к первосвященникам «чтобы предать Его им. Они же, услышав, обрадовались, и обещали дать ему сребренники. И он искал, как бы в удобное время предать Его» (Мк. 14:10-11).

Страстная среда — народные приметы

Это день стирки и всяких протираний.

В среду желательно тщательно вымыть, выскоблить полы, выбить ковры.

В среду на Страстной неделе вспоминали особый обряд против всякой телесной немощи. Нужно было зачерпнуть кружкой воду из колодца или из бочки на улице или набрать воду в реке. Трижды перекрестившись, накрывали кружку чистым или новым полотенцем, а в 2 часа ночи, снова трижды перекрестившись, обливались этой водой, оставив немного в кружке. После на мокрое тело, не вытираясь, надевали одежду, а ту воду, которая оставалась в кружке, выливали до 3 часов на куст или цветы. Говорят, что таким образом омытое тело как заново нарождается.

Можно также есть хлеб, овощи и фрукты, холодную сырую пищу без масла.