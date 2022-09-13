ВЭФ: Аркон из Якутии — один из лучших

На ВЭФ прошла питч-сессия проектов в рамках Арктической стартап экспедиции с участием якутского проекта

Защита высокотехнологичных проектов проходила во время Восточного экономического форума-2022 во Владивостоке. Эксперты венчурного фонда “Восход” оценивали стартапы из разных субъектов Дальневосточного региона.

Всего было около 150 заявленных стартапов, непосредственно перед экспертами выступили 9 проектов. Одним из них является проект “Аркон” из Якутии — это программный комплекс моделирования температурного режима грунтов в районах многолетней мерзлоты. Программа нужна для удешевления и упрощения сложных инженерных расчетов моделирования грунта для применения оптимальных конструкторских решений оснований и фундаментов при строительстве зданий и сооружений в условиях крайнего севера с учетом изменения климата.

Питч-сессия (смотр проектов) проходила в рамках Арктической стартап экспедиции, инициированной Фондом развития инноваций Республики Саха (Якутия), которая занимается поиском решений технологических задач для корпораций и ассоциаций коренных народов в рамках ESG-повестки. Экспедиция помогает стартапам и крупным компаниям в создании совместных проектов.

Все проекты, заинтересовавшие фонд “Восход” для потенциальных инвестиций, получили предложение о продолжении контактов за пределами площадки с возможностью привлечения до 15 млн рублей. Главным критерием отбора стала научная и технологическая направленность проектов с потенциально рыночной хорошей перспективой не только для региона, но и для России.