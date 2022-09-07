ВЭФ-2022: Экотуризм в Якутии

В работе VII Восточного экономического форума во Владивостоке затронуты вопросы развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) страны, в том числе о создании новых туристических маршрутов сообщил министр предпринимательства, торговли и туризма республики Тимур Ханды.

Дирекция особо охраняемых природных территорий и природных парков ведет свою деятельность в области развития экологического туризма в тесном сотрудничестве с Министерством предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) и Агентством развития туризма и территориального маркетинга РС(Я).

В рамках соглашения о сотрудничестве между Дирекцией и Агентством в начале 2022 года была утверждена Дорожная карта по обеспечению запуска субъектами малого и среднего предпринимательства не менее 15 новых экологически ориентированных туристских продуктов по поручению главы Якутии Айсена Николаева, где было принято совместное решение, что эти туристические маршруты будут функционировать и применяться туроператорами и туристами на ООПТ республиканского значения.

В настоящее время Дирекцией разработаны и утверждены 24 паспортов туристских маршрутов, спроектированных на территории ООПТ регионального значения. Для реализации и работы данных турмаршрутов подписаны соглашения о взаимодействии с 16 якутскими туроператорами, которые успешно реализовывают свою туристическую деятельность на данных турмаршрутах.

В Якутии есть много удивительных по своей красоте и уникальности заповедных уголков, в планах Дирекции биологических ресурсов и ООПТ располагаются несколько интересных и перспективных проектов в части развития экологического туризма на ООПТ регионального значения. Главной задачей в формировании экотуризма Дирекция ставит создание баланса, при котором совмещаются сбережение дикой природы и заповедных территорий. Дирекцией продолжаются работы по обустройству туристических объектов на территории всем известного и полюбившегося питомника лесных бизонов «Усть-Буотама», где практически круглый год проводятся экскурсионные работы. Несомненно, одной из главных якутских природных достопримечательностей является Природный парк «Синяя» и Жемчужина Якутии — Синские столбы. Готовясь к следующему летнему турсезону 2023 года, Дирекция проведет обустройство турмаршрута на реке Синяя и туристической базы в Синских столбах.