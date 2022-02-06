Ведётся восстановление работы котельной Томмота

Ведётся восстановление работы котельной города Томмот Алданского района, прерванное в результате пожара. Первоочередная задача — восстановить циркуляцию системы теплоснабжения жилых домов, попавших под ограничение. Об этом отметил 6 февраля министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав ЕМЕЛЬЯНОВ на оперативном заседании Штаба по ОЗП.

В результате пожара пострадало котельное оборудование и электрика. По информации ИП ТИМОФЕЕВА, направлен запасной циркуляционный насос, параллельно ведутся работы по восстанавлению электроснабжения в котельной.

По информации главы города Томмот Александра САМАРСКОГО, котельная отапливает 23 жилых дома, из них один четырехквартирный многоквартирный дом, фактически в доме заселены две квартиры, и 22 частных дома (11 домов с печным отоплением). Население — 50 человек. Муниципалитетом организован обход жилфонда.

Вячеслав Емельянов рекомендовал главе города организовать круглосуточное дежурство на местах, вести постоянный мониторинг температурного режима в сетях теплоснабжения, обеспечить жильцов по необходимости обогревателями с обязательным инструктажем по технике безопасности.

Также по решению Штаба АО «Теплоэнергосервис» командирует своих специалистов для содействия в аварийно-восстановительных работах.

Ситуация находится на оперативном контроле.