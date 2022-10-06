Вновь перевернулась лодка с людьми

В Ленском районе ведутся поиски пропавшего при опрокидывании лодки охотника.

Поиски человека ведутся с 3 октября

Очередное происшествие на воде произошло в Якутии. В Ленском районе в ночь со 2 на 3 октября на реке Лене в нескольких километрах вверх по течению от села Хамра опрокинулась моторная лодка с двумя охотниками. Как сообщили в МЧС по Якутии, одному мужчине удалось выбраться из воды. Второй пропал без вести. «3 октября поисковые работы проводились силами местного населения и родственниками совместно с сотрудником Центра ГИМС. С 4 октября поисковые работы проводятся группой спасателей из города Ленска. Всего к поисковым работам привлечены 12 человек», – сообщили в МЧС России по республике.

Напомним, 3 октября лодка с тремя людьми перевернулась на Индигирке в 50 км от Белой Горы. Двоим удалось выжить. Во время происшествия умер прокурор Абыйского района Владимир Мухоплёв.