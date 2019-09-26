Ведутся плановые работы на кабельных линиях Якутска

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП) персонал Центрального района электрических сетей ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» ведет ремонт кабельных сетей г. Якутска.

Так, в августе этого года энергетики завершили работы на КЛ 0,4 кВ трансформаторной подстанции «128 квартал №3», снабжающей электроэнергией два многоквартирных дома по адресу Ломоносова, 31/2 и 31/3.

Сейчас специалисты Службы кабельных линий ЦРЭС ведут ремонт двух линий 0,4 кВ трасформаторных подстанций «103 квартал №3» и «33 квартал №5». Это увеличит надежность электроснабжения жилых домов по адресу Лермонтова, 90/3 и Кальвица, 1/1.

В пятницу, 27 сентября, энергетики проведут работы на кабельной эстакаде в районе аэропорта, по которой проходит 7 кабельных линий классом напряжения 6 кВ. На это сооружение нередко совершают наезды водители-лихачи, которые наносят не только ущерб электросетевому хозяйству, но и рискуют отставить потребителей без электроснабжения.

В связи с масштабностью проводимых работ под плановое ограничение электроснабжения 27 сентября с 10:00 до 16:00 попадут потребители, проживающие в Гагаринском округе (с ул. Газомагистральной по ул. Циалковского и по ул. Пилотов мкр-на Белое Озеро).