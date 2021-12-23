Ведущие ученые вошли в состав Научно-технического Совета при Главе города Якутска

23 декабря состоялась встреча ученых с Главой города Якутска Евгением Николаевичем Григорьевым.

В наших суровых климатических условиях, безусловно, достижения академической науки, практические разработки ученых необходимо использовать в развитии столицы республики. Поэтому возобновил свою деятельность Научно-технический Совет при Главе города Якутска, в составе которого более 20 ведущих ученых — генеральный директор Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения РАН», член-корреспондент РАН, доктор технических наук Михаил Петрович Лебедев, президент Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, доктор педагогических наук, профессор Евгения Исаевна Михайлова, главный научный сотрудник Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, доктор геолого-минералогических наук, профессор Виктор Васильевич Шепелев и другие.

«Хочу поблагодарить членов Совета, за то, что согласились принять участие в повышении эффективности управления городским хозяйством и готовы свой научный опыт и практику вложить в развитие Якутска», — сообщил в своих социальных сетях мэр города Евгений Григорьев.

Совет будет взаимодействовать с администрацией города при решении различных насущных проблем, связанных со строительством и эксплуатацией дорог, обеспыливанием, озеленением, состоянием многолетней мерзлоты и другими практическими вопросами.