«Ведьма» приоткроет секрет ваших прошлых реинкарнаций на планете Земля

Самое время перечитать, прочитать, купить книгу (нужное подчеркнуть) Алессандры АЙРИС «Ведьма», изданную минувшим летом престижным московским издательством «Эксмо». В Якутске состоялась специальная презентация, на которую прилетала автор.

Алессандру Айрис многие якутяне знают как Александру КИСЕЛЕВУ – РА, известного астролога, общественного деятеля и многодетную маму. Это она щедро делится в соцсетях своими астрологическими прогнозами на неделю, она составляет индивидуальные астрологические карты и дает рекомендации, она предупреждает о грядущем ретрограде тех или иных планет, и учит, как извлечь из этого пользу. То есть, быть подписанным на Александру Ра – первейшая необходимость.

Александра привозила в Якутск несравненную Наталию ПРАВДИНУ, и устроила праздник души для эзотериков всех мастей.

Александра на радость своих фанов все молодеет и хорошеет, много путешествует, экспериментирует с внешностью, и заразительно радуется каждому мгновению своей жизни.

Кстати, о ее жизни. Одно из своих первых воплощений на планете Земля Алессандра Айрис изложила в виде художественной книги «Ведьма». Считать это литературным произведением будет психологически комфортней для некоторых читателей. Ну, а те, кто читает между строк, распознают многие секреты не только в жизни автора, но и своей собственной. Почему у Саши Ра много детей в нынешней жизни? Что может означать тот или иной шрам на теле любого человека? Как искупить грехи своих прежних воплощений?

И все это – в увлекательной форме художественной книги. Но в этом произведении только доля выдумки, большинство же – суровая правда. Посвященная тувинка предсказала ей заранее этот проект. Александра написала книгу взахлеб, в считанные дни. Было ощущение, что ее рукой водят высшие силы, что своим уникальным опытом необходимо поделиться с человечеством.

И поскольку уже на обложке значится, что это эпизод №1, остается надеяться, что мы прочитаем все 9 жизней.

Почему в определенном месте у нас появляется родимое пятно, а впервые услышанная музыка вдруг вызывает щемящее чувство?

Почему жизнь сталкивает нас с определенными людьми и отношения с ними развиваются именно так, а не иначе?

Все это может быть связано с вашими прошлыми жизненными воплощениями.

Прочитай книгу Алессандры Айрис «Ведьма», чтоб больше узнать о себе, своей судьбе и прошлых реинкарнациях. Книга продается в книжных магазинах, ее можно заказать и по интернету.

«Мне дали дар управлять энергиями. Но не научили как…»