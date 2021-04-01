Ведется восстановление электроснабжения в Алданском районе. По оперативной информации, в 16:03 часов произошло отключение подстанции 220 кВ «Томмот», принадлежащей филиалу ПАО ФСК ЕЭС. Под ограничением находятся потребители города Томмот, поселка Ыллымах и Синегорье.

Причиной технологического нарушения стал сход снега с крыши подстанции на изоляторы шинных мостов на двух трасформаторах.

Для аварийно-восстановительных работ на место выехала бригада АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети». Нарушений в теплоснабжении нет, на котельных запущены резервные источники питания. Энергетики обещают восстановить электроснабжение в ближайшее время.