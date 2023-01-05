Вечный рыцарь Терпсихоры

Скоро будет 40 дней, как нет с нами Мастера классического балета Якутии, уроженца Хакасии Анатолия Павловича Ултургашева…

Как только не называли его при жизни – и художник танца, и рыцарь, и маг. И все это истинная правда. Анатолий Ултургашев жил танцем и весь мир воспринимал сквозь призму танца, классического танца. Его с детства, отмеченного талантом, посвятил в рыцари Терпсихоры Учитель Сергей Гаврилович Иванов из Новосибирского хореографического училища, ведущий солист сибирского «Колизея» — театра оперы и балета, и один из первых педагогов балетной школы Сибири.

Муза танца решила судьбу молодого выпускника в 1968 году, послав его покорять вершины балетного искусства не на родину, в Абакан, где в то время не было музыкальной сцены, а в Якутск, в музыкально-драматический театр имени П.А. Ойунского. Она усовершенствовала его магический дар, чтобы как можно больше людей через его вдохновенный, яркий танец стали поклоняться ей, становиться адептами русского балета и нарождавшейся национальной хореографии.

В ряду талантливейших якутских солистов балета, шестидесятников, Анатолий Павлович выделялся широкой палитрой эмоциональных красок в создании образов, безудержным оптимизмом, неукротимым жизнелюбием. Таковы были Вакх в балете «Вальпургиева ночь» (ярчайший дебют в паре с ведущей солисткой Саргыланой Саввиной), первочеловек Адам в балете А. Петрова «Сотворение мира», где партию Бога исполнял в первых спектаклях создатель хореографии балета Алексей Попов. Ему Анатолий был и верный друг, и сподвижник, вместе со своей партнершей, прима-балериной Клавдией Ивановой. В течение 30 лет сценической деятельности много балетных партий исполнил он в республике и за ее пределами…

За выдающееся исполнение партии-роли Фёдора (прототипом являлся снайпер, Герой СССР Федор Попов) в балете Г. Комракова «Подвиг» Анатолий Павлович стал лауреатом премии Комсомола Якутии, чем он очень

гордился, не меньше, чем званиями заслуженного артиста Якутии и России, и не прятал этот факт, когда страна в 90-е годы поменяла свои ориентиры. Он показал этим свои лучшие человеческие качества: верность, преданность, честность и доброту, и желание примирить всех и вся, чтобы царила Гармония, как в царстве Терпсихоры.

Его танец называли говорящим, «исполненным души», полетным, полным артистизма и обаяния…Своим танцем он словно стремился сделать людей более счастливыми, любящими жизнь, восхищенными балетным искусством. Ему это удалось в полной мере.

Под сенью Терпсихоры выросло новое поколение Ултургашевых – Саян Анатольевич продолжил его путь танцовщика на якутской сцене, педагога-репетитора уже на берегах туманного Альбиона. Галина Анатольевна, окончив Республиканское хореографическое училище им. А.В. Посельской, несколько лет танцевала на сцене театра оперы и балета. И теперь ее сынишка, внук Анатолия Павловича, продолжает творческую династию, прилежно обучаясь балетным па в Якутской балетной школе (колледже) им. Посельских.

…В последний путь Анатолия Павловича Ултургашева провожали аплодисментами из театра оперы и балета, и на театральном фасаде тогда печально поникли все четыре театральные музы. Но жизнь продолжается, память остается.

PS: 9 января 2023 г. (понедельник) в 14-00 ч. в гостиной театра оперы и балета – сороковины памяти Анатолия Павловича Ултургашева.