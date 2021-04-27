27.04.2021
15:15
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Происшествия

Вечный огонь погас в Якутске: за дело взялась прокуратура

SakhaLife.ru.

По поручению прокуратуры Республики Саха (Якутия) прокуратурой г. Якутска проводится проверка по распространенным в социальных сетях данным об осквернении мемориала «Вечный огонь» на площади Победы г. Якутска.

В ходе проверки организовано надзорное сопровождение деятельности правоохранительных органов по установлению личности правонарушителей, затушивших постоянно горящий огонь, символизирующий собой память народа о павших в годы Великой Отечественной войны героях. Будет дана оценка обеспечению уполномоченными лицами надлежащего содержания и охраны мемориала. 

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. 

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Фото: Пресс-служба прокуратуры республики
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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