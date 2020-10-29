29.10.2020
10:26
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Общество

С Днем комсомола!

Шагай вперед, комсомольское племя!

Сердечно поздравляю ветеранов   партии,   комсомола, пионерии Якутии,   всех   нынешних коммунистов, комсомольцев, пионеров и наших сторонников с прекрасным праздником  —  со  102-й  годовщиной Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи!


И по настоящее время день 29 октября остается праздником для Артура АЛЕКСЕЕВА и Виктора ГУБАРЕВА, Александра ВЛАСОВА и Галины КОКШАРСКОЙ,  Василия Павловича ЗАГАЙНОВА и Георгия СТЕПАНОВА,  Семена ФИЛИППОВА и Семена Ивановича АЛЕКСЕЕВА. День 29 октября по-прежнему праздник для многих-многих  комсомольских  работников, ветеранов и комсомольских активистов.

Сегодня по традиции мы с утра возложили живые цветы к памятнику комсомольцам-красноармейцам. В здании Якутского рескома КПРФ в режиме online в 15.30 состоится пленум ЦК ЛКСМ РФ. Планируются выступления председателя ЦК КПРФ Геннадия ЗЮГАНОВА и первого секретаря Якутского рескома КПРФ Виктора ГУБАРЕВА.

После пленума состоится концерт, поставленный силами талантливых юношей и девушек. В репертуаре — комсомольские песни, стихотворения и зажигательные танцы.

Мы, нынешняя молодежь, — наследники комсомола. У нас действует Якутская республиканская комсомольская организация. Пусть она пока небольшая и  не в состоянии поднять все те вопросы, которые решались комсомолом в советское время. Но самое главное — идея комсомола не погибла, идея комсомола жива, и она рано или поздно восторжествует.

С праздником!

Вячеслав МАКАРОВ, первый секретарь
Якутского рескома комсомола.

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