С Днем комсомола!

Шагай вперед, комсомольское племя!

Сердечно поздравляю ветеранов партии, комсомола, пионерии Якутии, всех нынешних коммунистов, комсомольцев, пионеров и наших сторонников с прекрасным праздником — со 102-й годовщиной Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи!



И по настоящее время день 29 октября остается праздником для Артура АЛЕКСЕЕВА и Виктора ГУБАРЕВА, Александра ВЛАСОВА и Галины КОКШАРСКОЙ, Василия Павловича ЗАГАЙНОВА и Георгия СТЕПАНОВА, Семена ФИЛИППОВА и Семена Ивановича АЛЕКСЕЕВА. День 29 октября по-прежнему праздник для многих-многих комсомольских работников, ветеранов и комсомольских активистов.

Сегодня по традиции мы с утра возложили живые цветы к памятнику комсомольцам-красноармейцам. В здании Якутского рескома КПРФ в режиме online в 15.30 состоится пленум ЦК ЛКСМ РФ. Планируются выступления председателя ЦК КПРФ Геннадия ЗЮГАНОВА и первого секретаря Якутского рескома КПРФ Виктора ГУБАРЕВА.

После пленума состоится концерт, поставленный силами талантливых юношей и девушек. В репертуаре — комсомольские песни, стихотворения и зажигательные танцы.

Мы, нынешняя молодежь, — наследники комсомола. У нас действует Якутская республиканская комсомольская организация. Пусть она пока небольшая и не в состоянии поднять все те вопросы, которые решались комсомолом в советское время. Но самое главное — идея комсомола не погибла, идея комсомола жива, и она рано или поздно восторжествует.

С праздником!

Вячеслав МАКАРОВ, первый секретарь

Якутского рескома комсомола.