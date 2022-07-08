Вечерний мудозвон: Суд закрыл третье дело в отношении Виталия Обедина

Политобозреватель и блогер Виталий ОБЕДИН сообщал о том, что в его отношении возбуждено третье по счету административное дело по статье о дискредитации российской армии.

Первые два дела были закрыты.

Сегодня, 8 июля суд закрыл и третье дело, сообщил ньюсмейкер.

Пост был опубликован в телеграм-канале ВО! 4 апреля. Заявитель придрался к слову «мудозвон» из песни Бориса Гребенщикова «Вечерний мудозвон».

Как сообщает блогер, он получил экзистенциальное удовольствие, зачитывая в суде текст песни Гребенщикова, судья НОВИКОВА по этому поводу смущалась, полицейскому, по его мнению, не понравилась рифма, а адвокат МАКСИМОВА не выдавала своих чувств.

В итоге судья Новикова закрыла третье административное дело в отношении Виталия Новикова по статье о дискредитации Вооруженных Сил России.

По мнению блогера, нападки на него организуют