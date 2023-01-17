Вечер высокого искусства: в Вилюйскую группу улусов едет театр оперы и балета

С 26 по 29 января 2023 г. в Нюрбинском, Сунтарском, Вилюйском и Верхневилюйском улусах республики пройдут гастроли театра оперы и балета имени Суорун Омоллоона, возглавляемые директором театра В.В. Лёвочкиным. Выезжает группа из 46 артистов и работников, включая руководителя балетной труппы, заслуженной артистки РФ и РС (Я) Екатерины Тайшиной. Гастроли приурочены к Году педагога и наставника в РФ и Году труда в РС (Я).

В 2017 г. театр выезжал на гастроли в Верхневилюйск и Вилюйск с солистами оперы и хором театра со спектаклями и концертом. В этот раз зрители вилюйских улусов впервые увидят балетную труппу, так как появилась возможность выступить в новых зданиях Нюрбинского передвижного театра и досуговых центров, с просторными сценами и гримёрками, ровным сценическим полом, что в первую очередь важно для балета. За это стоит поблагодарить руководство республики, администрации улусов и спонсоров новостроек, создавших прекрасные условия творчества как для местных жителей, так и для участников гастролей.

Зрителям будет представлена гастрольная программа в двух отделениях: эффектный балетный шедевр Бизе-Щедрина «Кармен-сюита» в одном действии в хореографии Алексея Попова и Гала-концерт мастеров оперного и балетного искусства, народных и заслуженных артистов России и РС (Я), лауреатов и дипломантов Международных и российских конкурсов исполнителей.

Государственный театр оперы и балета РС (Я) – первый театр подобного статуса в Дальневосточном регионе, один из ведущих театров республики и самый большой по численности творческого коллектива. Театр триумфально завершил 2022 год, показав к 100-летию ЯАССР новую постановку Андрея Борисова оперы-олонхо М. Жиркова, Г. Литинского «Ньургун Боотур» на самых лучших сценах Москвы и Санкт-Петербурга, а также в Якутске. Показы премьерного спектакля продолжатся в феврале и марте на сцене театра оперы и балета.

Ж. Бизе-Р. Щедрин «Кармен-сюита»

Транскрипция Родиона Щедрина музыки к опере «Кармен» Жоржа Бизе, по мотивам одноименной новеллы Проспера Мериме, была создана специально для Майи Плисецкой в 1967 г. С тех пор магия этого балетного шедевра воодушевляет сцены самых разных театров. Выдающийся якутский хореограф Алексей Попов в 1987 году создал свою версию спектакля. В центре балета – трагическая история цыганки Кармен и полюбившего ее солдата Хозе. В конце концов Кармен покидает его ради Тореадора. Взаимоотношения героев и гибель Кармен от руки Хозе предопределена роковой судьбой.

Гала-концерт — с участием премьеров якутского балета и мастеров оперной сцены. В гала-концерте будут исполнены отрывки из балетов, классические арии и вокальная музыка якутских композиторов.