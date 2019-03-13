Вечер памяти основоположника театрального-декорационного искусства Якутии Георгия Туралысова

15 марта 2019 года в 16:00 Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) приглашает вас на вечер памяти, посвященный основоположнику театрально-декорационного искусства Республики Саха (Якутия), народному художнику ЯАССР, заслуженному деятелю искусств РСФСР, первому профессиональному якутскому театральному художнику Георгию Михайловичу Туралысову (1903-1970).

Мероприятие состоится в Выставочном зале НХМ РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 12, 2 этаж (здание Комдрагметалла).

Вход – 100 руб.

Георгий Михайлович начал творческую деятельность в далеком 1920 году в Вилюйске, где открылся Народный дом, под руководством будущего композитора и музыковеда М.Н. Жиркова и режиссера Д.Д. Большева. За сорок с лишним лет Георгий Михайлович оформил свыше 150 спектаклей, в том числе поставленных по произведениям П.А. Ойунского, А.И. Софронова – Алампа при их жизни. Он пережил гражданскую и отечественные войны, испытал на себе что такое репрессия. Но, несмотря ни на что, продолжал верно служить искусству. В 1957 г. большой резонанс получило оформление оперы «Ньургун Боотур Стремительный» в Москве на сцене Государственного музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. В том же году на Первом Всесоюзном съезде советских художников его имя прозвучало в числе ведущих художников театров СССР. Георгий Михайлович с 1929 года воспитал не одно поколение талантливых артистов и художников, которые вспоминают его с любовью и уважением. О художнике много писали ведущие искусствоведы и деятели театра. Но есть еще удивительные страницы его жизни, о которых хотелось бы поговорить на фоне выставки «Метафизика театра».

Вашему вниманию будут представлены слайд-фильм, составленный в основном из ранее не опубликованных фотографий, подлинник автобиографии, составленный в 1952 г., иллюстрации из книги «Творим новую жизнь» (1934).