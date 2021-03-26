Вечер памяти Марфы Колесовой прошел в Театре эстрады

25 марта, в Государственном театре эстрады имени Юрия Платонова, в рамках проекта «Кемус Ааттар» состоялся вечер памяти заслуженной артистки России, народной артистки Республики Саха (Якутия) Марфы Колесовой – Расторгуевой.

Любимые и близкие Марфы Петровны собрались, чтобы вновь услышать и спеть песни, каждая из которых поведала нам историю из жизни многогранной и талантливой, поистине легендарной артистки.

Вечер начался с воспоминаний о Москве, счастливых годах учебы во Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства. Все мы представили, как юная Марфа с горящими глазами, цветами в руках бежит на уроки вокала к своему наставнику, прославленной певице России Ирме Яунзем. А вот ее знаменитое выступление в Париже, в честь 50-летия образования СССР, фотографии Марфы во всех французских газетах. Смелости и энергии ей всегда было не занимать. Таковыми были и песни – полные стремлений, надежд, любви к жизни.

Знаменитую песню «Кэскил ырыата» (слова Ксенофонта Уткина, мелодия Полины Ивановой) исполнила Умсуура. Поначалу было видно, что артистка очень волнуется, но зал буквально с первого куплета поддержал ее и песня о стремлении к счастью буквально зазвенела, задала тон всему вечеру. Торжественность и эдакую цирковую изюминку выступлениям артистов добавили любимые музыканты Марфы — оркестр Государственного цирка Якутии.

Следом на сцене появился любимец публики Айгылаан с песней «Дорообо сандал саас, 9 Маай!» (слова и музыка Ольги Ивановой). В День Победы в сквере цирка по инициативе Марфы Петровны каждый год разворачивается большой праздничный концерт. Эту песню она посвящала своему отцу ветерану Великой Отечественной войны Петру Гермогеновичу Колосову, всем ветеранам и всем павшим в боях за Родину.

Минутка юмора от гостей

Особую атмосферу придали воспоминания с ноткой юмора. Как оказалось гримерная Айгылаана, работавшего в то время артистом цирка, находилась рядом с кабинетом Марфы Петровны. Однажды, проходя мимо она услышала, что тот пародирует ее песни и тут же пригрозила: «Сорокин, ити миигин утуктэ5ин да? Кэл эрэ, кэьэтэн биэриэм». Певец признается, что сразу понял — это был ответ шуткой на шутку.

Автором и ведущим музыкального проекта «Кемус Аааттар» является единственный в Якутии талантливый пародист Александр Бурнашев. Марфу Петровну Александр зовет не иначе как «эдьиий». Действительно, в якутской речи употребление «эдьиий» и «убай» в адрес кого-либо считается проявлением высшего почтения и уважения. Как вспоминает артист, Марфа Петровна всегда посещала его сольники, но никогда об этом не предупреждала. Только потом рассказывала, что во время пародии на нее зрители непременно оборачивались в ожидании реакции. А она смеялась от души. «Если смешно, значит хорошо! Нас не станет, а ты в своих пародиях будешь снова и снова о нас напоминать», — говорила тогда «эдьиий».

Семейный друг Расторгуевых Александр Павлов принес в подарок музею театра эстрады миниатюрное фото Марфы Петровны. Это оказался портрет, ставший первой рекламной вывеской ювелирной компании «Киэргэ». «Однажды раздался тревожный звонок. На том конце Марфа с вопросом – «Куда ты дел мою голову?». Я в недоумении спрашиваю – «Какую голову?» … Оказалось часть щита с головой Марфы улетела – ее сдуло ветром, пришлось перезаказывать», — вспомнил случай Александр Кириллович.

Марфа Петровна любила удивлять. К каждому концерту готовилась основательно — начиная с костюмов, заканчивая трюковыми элементами. Однажды на песню «haт, hат, айаннаа мин атым!» (слова и мелодия Светланы Кудриной) разучила номер с «Трио Аттар» и с легкостью жонглировала тремя мячами, отскакивающими от пола.

На свое шестидесятилетние взяла да прошлась по канату под самым куполом цирка, забравшись на плечи канатаходца, перекидываясь бубнами, исполняя при этом знаменитую «Тундара» Виталия Андросова. Ей аккомпанировал оркестр под руководством Андрияна Егорова, рукоплескал взволнованный зал и муж, для которого действие стало настоящим сюрпризом. Задумка удалась!

Главная награда – уважение земляков

Отдельный блок песен и воспоминаний был посвящен родной Нахаринской земле. Проникновенно до слез песню «Мин бугун манна эргиллэн кэллим» (слова и мелодия Иннокентия Гаврильева — Лэкиэс) исполнила Санита Ай. В это время с экрана полная счастья в окружении родных на нас смотрела Марфа Петровна. Не покидало ощущение, что она здесь, где-то рядом, сидит в зрительном зале, среди своих сестер, друзей и мужа, поет песни и радуется. В этом блоке в исполнении заслуженного артиста республики Василия Еремеева также прозвучала песня «Ийэбэр» на слова Семена Данилова и мелодию Сергея Расторгуева.

Малую родину Марфа Петровна называла местом силы и вдохновения. А своим главным званием она считала уважение земляков, которые нарекли ее почетным гражданином Нахаринского наслега и Мегино-Кангаласского улуса. На вечере памяти присутствовал глава Нахаринского наслега Петр Никитин, он отметил особое чувство гордости за то, что именами двух выдающихся нахаринцев названы значимые для якутской культуры учреждения — театр эстрады и цирк. С этими словами глава наслега вручил Татьяне Чаранской приветственный адрес.

В кульминации – Якутская эстрада 72!

Кульминацией вечера стала песня-признание Сергея Расторгуева «Дьоро киэьээ» (слова Намолия Ильина, мелодия Тумус Мэхээлэ), которую они с Марфой всегда пели вместе. Сергей Васильевич вспомнил романтичные дни юности, как привел свою Марфу в родительский дом и три вечера подряд не мог решиться объявить о намерении жениться. Потом была свадьба, много работы, гастроли по всему миру, мечты о цирке, синтез-театр «Ойуун» и, наконец, сам цирк. «Марфа зашла в только что построенный цирк и заплакала, не веря своим глазам. Это были слезы счастья, что у нас якутов теперь тоже есть свой цирк», — говорит Сергей Расторгуев.

А потом было диско! В этот раз Сергей Расторгуев по-настоящему блеснул как в плане вокала, так и танца — с песней «Ыллаа, ыллаа, тапталым» (слова и мелодия Сергея Расторгуева). Компанию ему составили зажигательные артистки балета Государственного цирка под руководством Марияны Саморцевой.

Подхватил заданный ритм мэтр эстрады, народный артист Якутии Владимир Заболоцкий, исполнив хит 70-х «Оhуохай» (слова Николая Матвеева, мелодия Владимира Заболоцкого).

Почтить память друга и коллеги приехала Аграфена Кузьмина, отличник культуры республики и еще одна выпускница Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства. С песней «Казахский вальс» перед нами снова предстала юная, но уже тогда очень решительная и требовательная к себе Марфа.

В завершении вечера перед гостями выступила Сахая с любимой песней Марфы Петровны «Эдэр Саас» (слова Тихона Черемкина — Толомона, мелодия Тамары Апросимовой).

Музей театра эстрады продолжает пополняться

Родные передали созданному музею Государственного театра эстрады две раритетные афиши Марфы Петровны Колесовой-Расторгуевой 1972 и 1979 года, всем участникам вручили цветы и памятные сувениры.

Сестры Марфы Петровны Александра, Екатерина и Анастасия с дочерьми и племянницами исполнили финальную песню «Кыргыттар ферма5а бараллар» (слова Петра Тобуруокова, мелодия Сергея Расторгуева). Близкие выдающейся артистки поблагодарили гостей, руководство театра и артистов, автора и ведущего проекта «Кемус Ааттар» («Золотые имена») Александра Бурнашева за добрую память, за песни, которые продолжают жить в многоголосье современной эстрады. Впервые они были исполнены сорок, пятьдесят, шестьдесят лет назад первыми профессиональными артистами якутской эстрады и сегодня это настоящее достояние республики.

Анастасия РЕБРОВА