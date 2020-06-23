Вебинар по отсрочкам (рассрочкам) по уплате налогов и страховых взносов

Внимание!

Управление ФНС по Республике Саха (Якутия) сообщает о том, что 25 июня 2020 года состоится вебинар в формате видеоконференции (через Zoom) с участием налоговых органов, представителей органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия), региональных отделений (подразделений) деловых сообществ и общественных объединений по следующим вопросам:

1.Порядок предоставления отсрочек (рассрочек) по уплате налогов и страховых взносов;

2.Сроки сдачи отчетности субъектами малого и среднего предпринимательства, занятых в наиболее пострадавших отраслях экономики;

3.Освобождение от уплаты налогов и страховых взносов за II квартал 2020 года субъектами малого и среднего предпринимательства, занятых в наиболее пострадавших отраслях экономики.

Время проведения видеоконференции: с 11:45 до 12:45. Регистрация на видеоконференцию открыта по ссылке:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUudumhpzksEtAzvy0w-aaAMfMlbZlQTPaz

Для участия в вебинаре необходимо скачать приложение Zoom на рабочую станцию с интернетом или на мобильный телефон. После регистрации получите электронное письмо с подтверждением, содержащее информацию о входе в конференцию.