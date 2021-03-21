ВЭБ.РФ оценил реализацию в Якутии проекта соцвоздействия

Заместитель председателя государственной корпорации ВЭБ.РФ Светлана Ячевская побывала в Якутии, где оценила ход реализации проекта социального воздействия в сфере образования. Вместе с министром образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаилом Сивцевым они побывали в одной из школ в городе Покровске, встретились с учениками — участниками созданной в рамках проекта Академии журналистики, поприсутствовали на турнире молодых педагогов.

Это первый подобный проект в республике. Он был запущен в 2019 году, а сегодня в нем участвуют 27 школ и примерно 5 тысяч школьников. С одной стороны проект направлен на повышение уровня знаний детей, а с другой – помогает выявить их склонности и таланты. К каждому ребенку в таком случае нужен индивидуальный подход, отметила Светлана Ячевская.

«Если мы хотим, чтобы все дети в школе развивались, необходимо сначала оценить каждого ребенка для разработки индивидуального трека для его роста. Наш социальный проект работает не только с успешными и менее успешными учениками, он сфокусирован на каждом. Это интересно детям, у многих появляется мотивация и вовлеченность в процесс. Ребенок понимает, что учеба – это не абстракция. Это не просто прийти на урок и пытаться запомнить что-то занудное и сложное, а потом не забыть до экзамена. У ученика появляется осмысленность, зачем он это делает. Появляется профессиональный интерес», — сказала она.

Задача решается несколькими путями. Помимо учеников, в нее вовлекают учителей и родителей. Первые проходят процесс повышения квалификации, а для вторых создан Родительский университет и форумы родительской общественности. На подобных площадках родители делятся опытом и проблемами при воспитании детей, а также учатся оказывать всестороннюю поддержку их детям в процессе обучения.

Отдельным направлением работы стало создание Академии журналистики. Изначально планировавшаяся как площадка для повышения знаний школьников по русскому языку, она стала уникальным подпроектом, который также прививает любовь к профессии журналиста.

По словам Михаила Сивцева, проект помог отработать механизм взаимодействия инвестора, органов власти и исполнителей. Он также стал инструментом для повышения качества образования и способствовал развитию отдельно взятых муниципалитетов за счет отучившихся и вернувшихся обратно детей.

«Нам необходимо разработать новую формулу успеха, которая позволит региону прогнозировать образовательные результаты, со знанием дела менять учебные планы в зависимости от текущей успеваемости ребенка. Этот инструмент должен стать базой для перехода на управление на основе больших данных. А благодаря этим большим данным, моделируя интересы детей района, мы сможем увидеть, например, сколько выпускников могут вернуться в район работать врачами. Это поможет нам в будущем оптимально распределять ресурсы», — пояснил министр образования и науки республики.

Говоря об итогах 5 и 6 этапов реализации проекта, начальник МУ «Хангаласское районное управление образования» Елизавета Мартынова отметила, что некоторые мероприятия пришлось отменить из-за пандемии.

«Если будут сняты ограничения, у нас планируется насыщенная работа, которая восполнит пробелы прошлого года. Это летние школы, летние заезды для молодых педагогов, лагерь для академии журналистов», — подчеркнула она.

Но с карантинным вызовом организаторы справились. По словам директора Центра социально-экономического развития школы Института образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Сергея Косарецкого, некоторые события удалось провести дистанционно.

«Ключевой задачей 5-го этапа стала перестройка планов проекта для того, чтобы учесть особенности взаимодействия с детьми, учителями в условиях пандемии. С трансформацией мероприятий в онлайн-формат, цифровизацией, на мой взгляд, система образования улуса справилась достойно. Да, действительно часть мероприятий пришлось отменить, но думаю основной спектр задач, которые мы ставили на этом этапе, все целевые группы были вовлечены в проект», — отметил представитель ВШЭ.



Проекты социального воздействия — это финансовый инструмент, подразумевающий соглашение между государством (уполномоченным органом) и инвестором (организатором) о реализации проекта, где оплата организатору осуществляется только после достижения определенного социального эффекта. Такие проекты принципиально меняют парадигму выполнения социальной функции государства. Традиционное финансовое обеспечение выполнения социальных проектов уступает место покупке государством готового социального эффекта, конкретного результата, выраженного в положительном изменении состояния и (или) жизненных условий конкретных людей. Государство платит лишь в случае достижения этого результата.