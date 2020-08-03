ВДВ творят дела. Добрые

В Якутске 2 августа офицеры СОБР «Алмаз» территориального управления Росгвардии, проходившие срочную службу в воздушно-десантных войсках, приняли участие в благотворительной акции «Десант добра».

Росгвардейцы-десантники посетили многодетные и малообеспеченные семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Они привезли им продукты питания и канцелярские наборы для детей.