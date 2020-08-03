ВДВ творят дела. Добрые
В Якутске 2 августа офицеры СОБР «Алмаз» территориального управления Росгвардии, проходившие срочную службу в воздушно-десантных войсках, приняли участие в благотворительной акции «Десант добра».
Росгвардейцы-десантники посетили многодетные и малообеспеченные семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Они привезли им продукты питания и канцелярские наборы для детей.
«Благотворительная акция «Десант добра» проводится в республике с 2017 года, и мы ее никогда не пропускаем. Так, в прошлом году бойцы СОБР приняли участие в экологическом субботнике, в этом году оказали благотворительную помощь пяти нуждающимся семьям Якутска в виде «корзинок добра»», — отметил офицер СОБР «Алмаз» управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) Николай И.
Фото: https://14.rosgvard.ru/News/Article/v-yakutske-oficery-sobr-almaz-sluzhivshie-v-vdv-prinyali-uchastie-v-akcii-desant-dobra
Источник: Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)
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