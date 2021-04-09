ВДПО и Служба спасения РС(Я) объявляют фотоконкурс

Якутское республиканское отделение Всероссийского добровольного пожарного общества совместно с ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» в целях популяризации профессий пожарного, спасателя проводит фотоконкурс «Есть такая профессия», посвященный Дню пожарной охраны России.

К участию в конкурсе приглашаются все желающие, как школьники, так и взрослые. Каждый участник может представить на конкурс не более 3-х фотографий, в которых должны быть отражены рабочие будни пожарного, спасателя, сотрудника МЧС России.

На конкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии в распечатанном (размер А4) или в электронном виде (в формате jpg) с приложением сопроводительной информации (название работы, даты события, ФИО автора, место работы/учебное заведение, возраст автора, город/район, номера телефона и адреса электронной почты) и краткой историей фотографии (не более 1 страницы А4).

Фотоконкурс проводится с 12 по 26 апреля 2021 года. Работы принимаются по адресу: 677027 Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ярославского 24/2, 2 этаж, 27 кабинет с пометкой: «Фотоконкурс», либо по e-mail: yarovdpo@mail.ru. Тел.для справок: (4112) 43-59-75.

Лучшие фотоработы будут размещены на выставке детского творчества «Юный огнеборец» и на официальном сайте Якутского республиканского отделения ВДПО (https://vdpo14.ru/). Победители и призеры награждаются грамотами и памятными сувенирами от Якутского республиканского отделения ВДПО.