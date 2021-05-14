Вдохновлённые любовью к профессии «Учитель»

Вчера, 13 мая с.г., под руководством МКУ «Управление образования Нюрбинского района» в онлайн режиме прошёл республиканский семинар по итогам участия в V юбилейном межрегиональном чемпионате учительских клубов «Черук-2021» команды «Nyurba MAX», победителя республиканского конкурса «Метотур учительских команд РС (Я)-2021», состоящую из учителей Антоновской СОШ Портнягиной Лены Игоревны, Кузьминой Кристины Сунтариевны, Малыкайской СОШ Иевлевой Наталии Валентиновны, Хатынской СОШ Менкяровой Айыыны Анатольевны, достойно представивших нашу республику в этом чемпионате.

Всего на конкурс съехались 23 команды из 21 региона. В течение 3 дней конкурсные испытания оценивали высококвалифицированные эксперты – победители Всероссийских конкурсов «Учитель года» и других престижных конкурсов педагогического мастерства. В качестве члена жюри также был приглашён Н.И.Бугаев, I-й заместитель директора ИРОиПК, к.филол.н.

Напомним, чемпионат состоял из 5 конкурсных испытаний: «Интернет ресурс», «Расскажи мне о себе», «Час с классом», «Образовательный проект» и «СТиЭМ». «Час с классом» команда провела для учащихся V класса на тему «Твори добро». Как рассказали педагоги, самой высокой наградой для них стало понимание того, что «удалось затронуть сердца детей».

Свой образовательный проект под названием «Система непрерывного профессионального роста педагога в образовательной организации» учителя посвятили проблеме профессионального выгорания и мотивированного своей профессией сельского учителя. Проект вызвал большой интерес участников и членов жюри, и команде досталось почётное III место.

«СТиЭМ», или «Совместное творчество и эффективные методики», команда представила, объединив предметы литература, география, химия через одно фундаментальное понятие темы «Космос». Учителя продемонстрировали любимые педагогические технологии, рассказали о земляках, внесших вклад в развитие космоса в России, о «путешествии» якутского хомуса в космос. Это испытание потребовало, конечно же, напряженной работы, пришлось много читать, думать, искать и находить информацию. В итоге команда удостоилась номинации «За сохранность традиции».

«Все конкурсы откладывают большой отпечаток в профессиональном и эмоциональном плане. Этот конкурс для нас – бесценный опыт. Он дал нам импульс к профессиональному росту, совершенствованию педагогического мастерства, хочется творить и работать, идти в ногу со временем, не отставать от других.

Успех оттого, что у тебя получилось, рождает новый успех, окрыляет и стимулирует, активизирует весь внутренний потенциал. Как сказал когда-то Майкл Корд: «Успех легко измерить. Это расстояние между тем, с чего начинали, и вашим самым последним достижением». Мы рады знакомству с коллегами из регионов нашей страны и возвращаемся в родные школы, вдохновлённые креативом и творчеством, заряженные желанием расти и развиваться» -, делятся своими эмоциями девушки. Особое впечатление произвели на участников конкурса мастер- классы экспертов – мэтров профессии «Учитель». Это был, без всякого сомнения, самый дорогой подарок от организаторов всем участникам Черука.

Также конкурсантки выражают огромную благодарность организаторам межрегионального конкурса «Черук-2021» за высокий уровень мероприятия, тепло и радушие, выражают благодарность Главе МР «Нюрбинский район» Иннокентьеву А.М., начальнику МКУ «Управление образования НР» Аргуновой А.П., главному специалисту отдела ОО МКУ «Управление образования НР» Фёдоровой М.А.