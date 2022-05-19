Вдохновляющие цитаты праправнучек В.В. Никифорова — Кюлюмнюр

В день рождения Василия Васильевича НИКИФОРОВА — КЮЛЮМНЮР 18 мая 2022 года в столице республики состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику выдающегося общественного, политического деятеля Якутии, просветителя, лидера якутской интеллигенции конца ХIX – начала XX веков. Своими раздумьями поделились праправнучки В.В. Никифорова — Кюлюмнюр Зинаида ПОПОВА и Любовь НИКИФОРОВА.

— Очень ответственно иметь такого знаменитого родственника. Личность Василия Васильевича – многогранная и его потомки продолжили его дела во всех сферах социально-экономического развития республики. Репрессии коснулись всей нашей семьи, мы в день рождения знаменитого прапрадеда вспоминаем родных, для нас это день памяти. Более 70 лет его имя было вычеркнуто из истории. Семейная трагедия в виде репрессии только сейчас дает нам – праправнучкам Никифорова, возможность крепко стоять на ногах. И сегодня нас воодушевляют наши дети – четыре прапраправнука Василия Васильевича, кто-то завершил свое образование, кто-то продолжает. Мы думаем, они еще крепче будут стоять на ногах. Вся наша семья, также, как и Василий Васильевич, который всегда подчеркивал, что отдал свою жизнь ради благополучия населения, чтобы якутский народ был счастливым, делаем все, чтобы внести свой посильный вклад на благо якутского народа, — отметила Любовь Никифорова.