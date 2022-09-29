29.09.2022
17:33
171

Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата журналиста Олега Колесова — Талбан

Саха дьоно айылҕабыт курдук сороҕор наһаа сэмэйбит, нарыммыт-намчыбыт, сороҕор оргуйан турабыт, күүһүрэн ылабыт, түмсэ түһэбит. Саха дьоно наһаа талааннаахпыт, туппуппут барыта дьиктилээх, уратылаах, ол, баҕар, бэйэбит тыыммытыгар чугас, эппитигэр-хааммытыгар иҥпитин иһин буолуо. Ону атын дьон эмиэ өйдүүллэрэ, «саха» диэтиҥ да сэҥээрэ түһэллэрэ, хас биирдии муннукка тиийдэххэ, биһигини билэллэрэ, киэн тутталлара биһиги дьолбут дии саныыбын.

Колесов Олег Егорович — Талбан — Журналист, телерадиоведущий, директор — главный редактор дирекции телеканалов НВК «Саха» и «Мамонт».

Подробнее: https://100интервью.рф/respondents/колесов-олег-егорович-талбан/

Фото: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я)
Источник: Проект "100 интервью о будущем Якутии" Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) https://100интервью.рф/

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх