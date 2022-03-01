Вдохновляющая цитата зампреда Местникова

— Мы планируем в течение двух ближайших лет полностью искоренить дефицит необходимых учебников. Максимально внедрить цифровые технологии в изучении родных языков, популяризировать языковые ценности, в частности, через телевидение и интернет пространство.

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