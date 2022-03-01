01.03.2022
01:39
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата зампреда Местникова

 — Мы планируем в течение двух ближайших лет полностью искоренить дефицит необходимых учебников. Максимально внедрить цифровые технологии в изучении родных языков, популяризировать языковые ценности, в частности, через телевидение и интернет пространство.

Заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Сергей МЕСТНИКОВ в ходе прямого эфира, посвященного государственной политике по сохранению и развитию родных языков

Источник: Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия).
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