Вдохновляющая цитата якутского композитора

Когда ребенок обучается именно классической музыке и овладевает инструментами, это, в первую очередь, помогает развитию умственных способностей. Я знаю много ученых, которые занимаются музыкой. Музыка — творческий двигатель для всего. Всегда будет потребность в живой музыке, потому что на эмоциональном уровне это совсем другие ощущения, чем слушать музыку через экран или наушники.