06.04.2022
16:55
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата якутского композитора

Когда ребенок обучается именно классической музыке и овладевает инструментами, это, в первую очередь, помогает развитию умственных способностей. Я знаю много ученых, которые занимаются музыкой. Музыка — творческий двигатель для всего. Всегда будет потребность в живой музыке, потому что на эмоциональном уровне это совсем другие ощущения, чем слушать музыку через экран или наушники.

Михеев Николай Алексеевич — композитор, председатель Союза композиторов Якутии, председатель якутского представительства молодежного отделения Союза композиторов России.

Подробнее: https://new.nlrs.ru/open/70953 

Фото: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я)
Источник: Проект "100 интервью о будущем Якутии" Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) https://100интервью.рф/
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