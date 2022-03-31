31.03.2022
13:32
82

Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата водителя бензовоза

 — Мой водительский стаж по перевозке топлива 15 лет. Работа нелёгкая, но интересная. Нужно уметь не только водить транспорт, но и самому ремонтировать. Ситуации на дорогах бывают самые разные — техника есть техника, может сломаться. Зимой в минус 50 долго не простоишь, нужно оперативно выяснить причину поломки и устранить. Мы в сильные морозы ездим по две машины для взаимовыручки. На Севере водителю надо быть универсалом.

Аркадий МИШИН, водитель бензовоза

Среднеколымские энергетики досрочно завершают доставку дизтоплива по автозимнику
Источник: Пресс-служба АО «Сахаэнерго».
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх