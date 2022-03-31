31.03.2022
13:32
82
Вдохновляющая цитата
Вдохновляющая цитата водителя бензовоза
— Мой водительский стаж по перевозке топлива 15 лет. Работа нелёгкая, но интересная. Нужно уметь не только водить транспорт, но и самому ремонтировать. Ситуации на дорогах бывают самые разные — техника есть техника, может сломаться. Зимой в минус 50 долго не простоишь, нужно оперативно выяснить причину поломки и устранить. Мы в сильные морозы ездим по две машины для взаимовыручки. На Севере водителю надо быть универсалом.
Аркадий МИШИН, водитель бензовоза
Источник: Пресс-служба АО «Сахаэнерго».
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