17.03.2022
22:44
19
Вдохновляющая цитата
Вдохновляющая цитата Владислава Доллонова
— Уопсай техническэй сайдыы амарах санааны, үтүө майгыны кытта тэҥҥэ хардыылаатаҕына, киһи аймах инникитэ сырдык, ыраас, үтүө буолуо дии саныыбын. Үүнэр көлүөнэҕэ чэгиэн-чэбдик олоҕу, сырдык дьылҕаны баҕарабын.
ДОЛЛОНОВ Владислав Семёнович — общественный деятель, публицист, переводчик, писатель, заместитель председателя Союза писателей РС (Я), главный редактор журнала «Полярная звезда».
Подробнее: https://e.nlrs.ru/open/68611
Фото: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я)
Источник: Проект "100 интервью о будущем Якутии" Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) https://100интервью.рф
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17.03.2022
17
17.03.2022
79
17.03.2022
127
17.03.2022
76
17.03.2022
87
17.03.2022
328
17.03.2022
171
17.03.2022
291
17.03.2022
377
17.03.2022
114
17.03.2022
86
17.03.2022
319
17.03.2022
248
17.03.2022
237
17.03.2022
199
17.03.2022
257
17.03.2022
198
17.03.2022
183
17.03.2022
811
17.03.2022
580
17.03.2022
398
17.03.2022
245
17.03.2022
407
17.03.2022
1060
17.03.2022
349
17.03.2022
1381
17.03.2022
394
17.03.2022
610
17.03.2022
281
17.03.2022
412
17.03.2022
1499
17.03.2022
1090
17.03.2022
976
17.03.2022
706
17.03.2022
322
17.03.2022
275
17.03.2022
244
17.03.2022
307
17.03.2022
316
17.03.2022
826
17.03.2022
311
17.03.2022
274
17.03.2022
792
17.03.2022
1789
17.03.2022
1564
17.03.2022
1028
17.03.2022
410
17.03.2022
896
17.03.2022
3716
ТОП НОВОСТИ
16.03.2022
18739
15.03.2022
14151
16.03.2022
11916
16.03.2022
11472
11.03.2022
10665
11.03.2022
10031
15.03.2022
9365
12.03.2022
8253
14.03.2022
6647