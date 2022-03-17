17.03.2022
22:44
19

Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата Владислава Доллонова

 — Уопсай техническэй сайдыы амарах санааны, үтүө майгыны кытта тэҥҥэ хардыылаатаҕына, киһи аймах инникитэ сырдык, ыраас, үтүө буолуо дии саныыбын. Үүнэр көлүөнэҕэ  чэгиэн-чэбдик олоҕу, сырдык дьылҕаны баҕарабын.

ДОЛЛОНОВ Владислав Семёнович — общественный деятель, публицист, переводчик, писатель, заместитель председателя Союза писателей РС (Я), главный редактор журнала «Полярная звезда».

Подробнее: https://e.nlrs.ru/open/68611 

Фото: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я)
Источник: Проект "100 интервью о будущем Якутии" Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) https://100интервью.рф
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх