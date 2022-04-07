07.04.2022
11:19
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Вдохновляющая цитата

Вдохновляющая цитата Владимира Жириновского

 — Это – якутский мас-рестлинг! Отличный вид спорта, это будущая олимпийская дисциплина.

 — Зачем лететь через океан в Рио-де-Жанейро? Вот у нас в Якутии, за Уралом, состоятся свои Олимпийские игры. Надо туда всем лететь и смотреть, радоваться и переживать за участников.

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, российский политик, председатель ЛДПР, депутат Государственной Думы ФС РФ, руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе на открытии в Госдуме фотовыставки, посвященной VI Международным играм «Дети Азии».

Журналист вспоминает, как Жириновский поддержал якутский спорт
Фото: Александра СТРУЧКОВА и с сайта ЛДПР.
Источник: Александр СТРУЧКОВ, журналист, предприниматель.
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